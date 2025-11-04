Elromlott a hangulat, csúnya lefordulás a tőzsdéken

Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek
A Bloomberg Intelligence szerint 2026–2027-ben éles EPS-fellendülés várható az európai autógyártóknál, miután a 2025-ös profit warningok után a költségcsökkentések és az átalakítások kezdenek megtérülni - számolt be a Bloomberg.
Jelentős esés Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,6 százalékot, a CAC 1,4 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,5 százalékot esett.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerüli el ma reggel, mínuszban kezdi a napot a BUX.
Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt
A Palantir a vártnál jobb negyedéves számokat közölt, és a negyedik negyedévre is az elemzői konszenzust felülmúló előrejelzést adott, teljesítményét nagyrészt a mesterséges intelligenciának tulajdonítva - számolt be a Cnbc.
Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken
Vezető Wall Street-i cégvezetők szerint a következő 12–24 hónapban 10 százaléknál nagyobb részvénypiaci korrekcióra érdemes felkészülni - közölte a Bloomberg.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,69 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,76 százalékot eshet, a CAC 0,93 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,57 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,92 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,29 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH közzéteszi a harmadik negyedéves lakásépítési és engedélyezési számokat, amelyek megmutatják, mennyire fékezi a magas kamatkörnyezet az építőipari kínálatot és a beruházási ciklust. Japánból hajnalban a beszerzésimenedzser-index adata érkezik, az USA-ban a külkereskedelmi mérleg és a szeptemberi ipari, tartós cikk rendelésállomány érkezik, amelyek a globális kereslet, a capex-ciklus és az ellátási láncok állapotáról adnak jelzést. A külkerhiány és a rendelésállomány együtt a negyedik negyedéves növekedési pálya és a vállalati eredményvárakozások fő támpontja lehet a folyamatosan kiújuló vámháborús időszakban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 336,68
|-0,5%
|-0,4%
|1,2%
|11,3%
|12,6%
|72,3%
|S&P 500
|6 851,97
|0,2%
|-0,3%
|2,0%
|16,5%
|19,6%
|103,4%
|Nasdaq
|25 972,94
|0,4%
|0,6%
|4,8%
|23,6%
|29,6%
|130,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 411,34
|0,0%
|3,8%
|14,5%
|31,4%
|37,7%
|125,0%
|Hang Seng
|26 158,36
|1,0%
|-1,0%
|-3,6%
|30,4%
|27,6%
|4,9%
|CSI 300
|4 653,4
|0,3%
|-1,3%
|0,3%
|18,3%
|19,6%
|-2,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 132,41
|0,7%
|-0,7%
|-1,0%
|21,2%
|25,3%
|99,6%
|CAC
|8 109,79
|-0,1%
|-1,6%
|0,3%
|9,9%
|9,5%
|68,8%
|FTSE
|9 701,37
|-0,2%
|0,5%
|2,2%
|18,7%
|18,6%
|67,6%
|FTSE MIB
|43 223
|0,1%
|0,7%
|-0,1%
|26,4%
|24,6%
|127,7%
|IBEX
|16 037
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|38,3%
|35,4%
|137,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 763,9
|0,4%
|2,3%
|7,3%
|35,8%
|45,9%
|218,5%
|ATX
|4 841,05
|0,7%
|3,4%
|1,8%
|32,2%
|37,2%
|125,7%
|PX
|2 409,12
|0,5%
|2,4%
|1,7%
|36,9%
|46,2%
|181,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 490
|1,2%
|4,0%
|11,7%
|49,8%
|73,9%
|201,1%
|Mol
|2 914
|-1,6%
|3,5%
|5,2%
|6,7%
|11,9%
|86,8%
|Richter
|10 350
|-0,2%
|-0,9%
|1,8%
|-0,5%
|-4,5%
|60,6%
|Magyar Telekom
|1 760
|-0,2%
|-1,1%
|-5,0%
|38,1%
|53,3%
|395,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,79
|0,1%
|-0,5%
|0,2%
|-14,7%
|-11,5%
|64,9%
|Brent
|64,87
|-0,4%
|-1,3%
|0,5%
|-13,2%
|-11,8%
|63,1%
|Arany
|4 004,25
|0,6%
|0,3%
|3,2%
|52,5%
|46,0%
|110,2%
|Devizák
|EURHUF
|387,5250
|-0,1%
|-0,3%
|-0,3%
|-5,8%
|-5,0%
|6,6%
|USDHUF
|336,2618
|0,1%
|0,7%
|1,6%
|-15,4%
|-10,6%
|8,5%
|GBPHUF
|441,8950
|-0,2%
|-0,7%
|-0,9%
|-11,2%
|-9,3%
|9,2%
|EURUSD
|1,1525
|-0,2%
|-1,0%
|-1,8%
|11,3%
|6,2%
|-1,8%
|USDJPY
|154,0450
|0,0%
|0,6%
|4,5%
|-2,0%
|0,7%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3147
|0,1%
|-1,4%
|-2,4%
|5,0%
|1,5%
|0,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|106 565
|-2,7%
|-6,6%
|-12,9%
|12,9%
|53,4%
|658,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,6%
|3,2%
|-0,1%
|-10,3%
|-6,2%
|365,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|1,1%
|1,8%
|-1,4%
|11,0%
|9,2%
|-522,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|0,3%
|0,1%
|4,1%
|-1,0%
|202,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: franckreporter
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérkezett az előrejelzés: így alakul Magyarország időjárása a következő napokban
A köd ereszkedik ránk a héten.
Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt
Sikerült alaposan meglepni az elemzőket.
Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken
Elszálltak az értékeltségek.
Fed: hároméves csúcsra ugrott a nagyobb amerikai cégek hitelkereslete
A vámpolitikai bizonytalanság enyhülése sokat segített.
Magyarország szomszédjában épít 500 millió eurós gyárat az európai fegyveróriás
Körülbelül 700 embernek ad munkát.
Megborult a devizaegyensúly az európai bankoknál, figyelmeztetést adott ki a hatóság
Sérülékennyé tehet a dollárkitettség.
Radikálisan kibővülhet Trump elnöki jogköre – Sok múlik a Legfelsőbb Bíróság döntésén
Szerdán fontos per tárgyalására kerül sor az USA-ban.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod