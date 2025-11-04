  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat, csúnya lefordulás a tőzsdéken
Üzlet

Elromlott a hangulat, csúnya lefordulás a tőzsdéken

Portfolio
Vegyesen zártak tegnap az amerikai tőzsdék, az S&P 500 és a Nasdaq emelkedett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos friss híreknek köszönhetően, beleértve az Amazon 38 milliárd dolláros megállapodását az OpenAI-jal. Az ázsiai piacokon profitrealizálás volt jellemző, ennek megfelelően estek a régió vezető részvényindexei, és az európai piacokon is megfordult a pozitív momentum, jelentős esésbe kezdtek a tőzsdék.
Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

A Bloomberg Intelligence szerint 2026–2027-ben éles EPS-fellendülés várható az európai autógyártóknál, miután a 2025-ös profit warningok után a költségcsökkentések és az átalakítások kezdenek megtérülni - számolt be a Bloomberg.

Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek
Jelentős esés Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,6 százalékot, a CAC 1,4 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,5 százalékot esett.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerüli el ma reggel, mínuszban kezdi a napot a BUX.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt

A Palantir a vártnál jobb negyedéves számokat közölt, és a negyedik negyedévre is az elemzői konszenzust felülmúló előrejelzést adott, teljesítményét nagyrészt a mesterséges intelligenciának tulajdonítva - számolt be a Cnbc.

Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt
Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken

Vezető Wall Street-i cégvezetők szerint a következő 12–24 hónapban 10 százaléknál nagyobb részvénypiaci korrekcióra érdemes felkészülni - közölte a Bloomberg.

Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken
Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,69 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,76 százalékot eshet, a CAC 0,93 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,57 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,92 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,29 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a KSH közzéteszi a harmadik negyedéves lakásépítési és engedélyezési számokat, amelyek megmutatják, mennyire fékezi a magas kamatkörnyezet az építőipari kínálatot és a beruházási ciklust. Japánból hajnalban a beszerzésimenedzser-index adata érkezik, az USA-ban a külkereskedelmi mérleg és a szeptemberi ipari, tartós cikk rendelésállomány érkezik, amelyek a globális kereslet, a capex-ciklus és az ellátási láncok állapotáról adnak jelzést. A külkerhiány és a rendelésállomány együtt a negyedik negyedéves növekedési pálya és a vállalati eredményvárakozások fő támpontja lehet a folyamatosan kiújuló vámháborús időszakban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 336,68 -0,5% -0,4% 1,2% 11,3% 12,6% 72,3%
S&P 500 6 851,97 0,2% -0,3% 2,0% 16,5% 19,6% 103,4%
Nasdaq 25 972,94 0,4% 0,6% 4,8% 23,6% 29,6% 130,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 411,34 0,0% 3,8% 14,5% 31,4% 37,7% 125,0%
Hang Seng 26 158,36 1,0% -1,0% -3,6% 30,4% 27,6% 4,9%
CSI 300 4 653,4 0,3% -1,3% 0,3% 18,3% 19,6% -2,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 132,41 0,7% -0,7% -1,0% 21,2% 25,3% 99,6%
CAC 8 109,79 -0,1% -1,6% 0,3% 9,9% 9,5% 68,8%
FTSE 9 701,37 -0,2% 0,5% 2,2% 18,7% 18,6% 67,6%
FTSE MIB 43 223 0,1% 0,7% -0,1% 26,4% 24,6% 127,7%
IBEX 16 037 0,0% 0,2% 2,9% 38,3% 35,4% 137,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 763,9 0,4% 2,3% 7,3% 35,8% 45,9% 218,5%
ATX 4 841,05 0,7% 3,4% 1,8% 32,2% 37,2% 125,7%
PX 2 409,12 0,5% 2,4% 1,7% 36,9% 46,2% 181,3%
Magyar blue chipek              
OTP 32 490 1,2% 4,0% 11,7% 49,8% 73,9% 201,1%
Mol 2 914 -1,6% 3,5% 5,2% 6,7% 11,9% 86,8%
Richter 10 350 -0,2% -0,9% 1,8% -0,5% -4,5% 60,6%
Magyar Telekom 1 760 -0,2% -1,1% -5,0% 38,1% 53,3% 395,8%
Nyersanyagok              
WTI 61,79 0,1% -0,5% 0,2% -14,7% -11,5% 64,9%
Brent 64,87 -0,4% -1,3% 0,5% -13,2% -11,8% 63,1%
Arany 4 004,25 0,6% 0,3% 3,2% 52,5% 46,0% 110,2%
Devizák              
EURHUF 387,5250 -0,1% -0,3% -0,3% -5,8% -5,0% 6,6%
USDHUF 336,2618 0,1% 0,7% 1,6% -15,4% -10,6% 8,5%
GBPHUF 441,8950 -0,2% -0,7% -0,9% -11,2% -9,3% 9,2%
EURUSD 1,1525 -0,2% -1,0% -1,8% 11,3% 6,2% -1,8%
USDJPY 154,0450 0,0% 0,6% 4,5% -2,0% 0,7% 47,3%
GBPUSD 1,3147 0,1% -1,4% -2,4% 5,0% 1,5% 0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 106 565 -2,7% -6,6% -12,9% 12,9% 53,4% 658,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,6% 3,2% -0,1% -10,3% -6,2% 365,9%
10 éves német állampapírhozam 2,62 1,1% 1,8% -1,4% 11,0% 9,2% -522,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% 0,3% 0,1% 4,1% -1,0% 202,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

