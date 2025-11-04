  • Megjelenítés
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerüli el ma reggel, mínuszban kezdi a napot a BUX.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 107 121 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, a Mol árfolyama 0,5 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 1 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Alteo indítja a napot.

Legyen menő, ha valaki alkoholmentes sört választ!

Elromlott a hangulat, csúnya lefordulás a tőzsdéken

Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Rába is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

