Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken

A Hongkongi Monetáris Hatóság keddi pénzügyi csúcstalálkozóján Mike Gitlin, a Capital Group elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a vállalati eredmények erősek,

ám a jelenlegi értékeltségek kihívást jelentenek.

A piaci árszinteket a többség inkább a méltányos–drága sávba sorolná, nem pedig az olcsó–méltányos tartományba. Hasonló a helyzet a hitelspreadeknél is.

Ezt a nézetet osztotta Ted Pick, a Morgan Stanley vezérigazgatója, valamint David Solomon, a Goldman Sachs első embere is. Szerintük a következő időszakban egy nagyobb eladási hullám sem kizárt, mivel a visszahúzások a piaci ciklusok természetes részei.

Pick szerint a piacok messzire jutottak, de fennáll az amerikai policy error kockázata, és továbbra is jelentős a geopolitikai bizonytalanság. Úgy véli, a rendszerszintű kockázat ugyan szűkült, de az értékeltségek továbbra is feszítettek. Elmondása szerint 2026-ban nagyobb hangsúlyt kaphatnak a vállalati eredmények, és erősebb szóródás várható: a jobb cégek felülteljesíthetnek, a gyengébbek lemaradhatnak. A primer piac világszerte aktív, a befektetők pedig készek kockázatot vállalni.

Pick szerint egy 10–15 százalékos visszaesést érdemes inkább egészséges korrekciónak tekinteni, feltéve hogy azt nem egy makroszintű sokk okozza.

Solomon úgy látja, hogy a technológiai szektor értékeltségei telítettek, de ez nem igaz az egész piacra. A Goldman Sachs ajánlása az ügyfeleknek: maradjanak befektetve, vizsgálják felül portfólióallokációikat, és ne próbálják időzíteni a piacot. Hangsúlyozta, hogy a 10–15 százalékos esések gyakran a pozitív ciklusok részei, és általában nem változtatják meg sem a tőkeáramlások irányát, sem a hosszú távú allokációkat.

