Jön a Richter nagy napja - Mutatjuk, mit várnak az elemzők

Csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, mutatjuk, hogy az elemzői konszenzus alapján mire számíthatnak a befektetők és hogy mire kell figyelni a gyorsjelentésben. A hazai gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie már a napokban publikálta az időszak számait, így azt tudjuk, hogy a Vraylar értékesítéseinél mit várjunk.

Mit várnak az elemzők?

A társaság eseménynaptár szerint november 6-án, csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves eredményeit a Richter, ha a szokásokhoz igazodik a cég, akkor várhatóan nyitás előtt érkezik a jelentés.

Az elemzői várakozások mediánja alapján a július-szeptemberi negyedévet 231,2 milliárd forintos bevétellel zárta a Richter, ami az előző év azonos időszakához képest közel 7 százalékos növekedés, a második negyedévhez képest viszont mérsékelt csökkenés.

A forintárfolyam most inkább negatívan hathatott