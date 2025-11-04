Jön a Richter nagy napja - Mutatjuk, mit várnak az elemzők

Mit várnak az elemzők?
A társaság eseménynaptár szerint november 6-án, csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves eredményeit a Richter, ha a szokásokhoz igazodik a cég, akkor várhatóan nyitás előtt érkezik a jelentés.
Az elemzői várakozások mediánja alapján a július-szeptemberi negyedévet 231,2 milliárd forintos bevétellel zárta a Richter, ami az előző év azonos időszakához képest közel 7 százalékos növekedés, a második negyedévhez képest viszont mérsékelt csökkenés.
A forintárfolyam most inkább negatívan hathatott
