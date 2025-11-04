Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt

A részvény az elmúlt három évben huszonötszörösére drágult. A zárás utáni kereskedésben előbb emelkedett, majd mintegy 4%-ot esett.
A bevétel 63%-kal 1,18 milliárd dollárra nőtt, meghaladva az 1,09 milliárd dolláros konszenzust. A nettó nyereség több mint a háromszorosára, 475,6 millió dollárra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 143,5 millió dollárral. A kiigazított egy részvényre jutó nyereség 21 cent lett a várt 17 cent helyett.
A Palantir, amely nagyvállalatoknak és kormányzati ügynökségeknek fejleszt analitikai eszközöket, a folyó időszakra, a negyedik negyedévre, mintegy 1,33 milliárd dolláros bevételt vár, ami jóval az elemzők 1,19 milliárd dolláros várakozása felett van. A teljes évre a Palantir mintegy 4,4 milliárd dolláros árbevétellel számol, meghaladva a Wall Street 4,17 milliárd dolláros előrejelzését. A vállalat emellett megemelte éves szabad cash flow (FCF) várakozását 1,9–2,1 milliárd dollár közé.
Az optimista kilátás annak ellenére érkezett, hogy a kormányzati leállás már a második naptári hónapjába nyúlik, és több kulcsszerződést is veszélyeztethet. A Palantir amerikai kormányzati üzletágának bevétele éves alapon 52%-kal, 486 millió dollárra nőtt. A kormányzati értékesítések, különösen a védelmi ügynökségeknél, kulcsszerepet játszanak a Palantir tartós felívelésében. A vállalat az évek során rendre kiszorította a nagy, hagyományos kormányzati beszállítókat, és nemrég 10 milliárd dollár értékű megállapodást kötött az amerikai hadsereggel. Ugyanakkor kritikák is érték amiatt, ahogyan eszközeit egyes kormányzati szervek, köztük az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE), használják.
Az amerikai kereskedelmi üzletág bevétele több mint a duplájára, 397 millió dollárra bővült. Az USA-ban lezárt kereskedelmi szerződések összértéke több mint a négyszeresére, 1,31 milliárd dollárra nőtt. Az elmúlt hetekben a cég új partnerségeket jelentett be a Snowflake-kel, a Lumennel és az Nvidiával.
A lakossági befektetők is hozzájárultak a cég rakétaszerű árfolyam-emelkedéséhez: a részvény idén több mint 170%-ot erősödött. A vállalat piaci kapitalizációja 490 milliárd dollár fölé emelkedett, a világ legértékesebb technológiai cégei közé sorolva a társaságot. Elemzők ugyanakkor aggodalmukat hangoztatják az értékeltség miatt, amely szélsőséges értékeket mutat a lényegesen nagyobb bevételű technológiai óriásokhoz képest. A cég P/E rátája például 600-as érték felett van.
Részvényesi levelében Alex Karp vezérigazgató bírálta a károgókat.
A valóság az, hogy a Palantir lehetővé tette a lakossági befektetők számára, hogy olyan hozamokat érjenek el, amelyek korábban csak Palo Alto legsikeresebb kockázatitőke-befektetői számára voltak elérhetők. És mindezt hiteles és érdemi növekedésen keresztül értük el.
- írta.
Karp hétfőn a CNBC-nek adott interjúban azt is elismerte, hogy túlfűtöttség tapasztalható az AI-piacon, és egyes cégek ennek árát később megfizetik.
Az erős vállalatok sokkal erősebbek lesznek, és akik csak tettetik, hogy csinálnak valamit, nagyon gyorsan eltűnnek
- mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérkezett az előrejelzés: így alakul Magyarország időjárása a következő napokban
A köd ereszkedik ránk a héten.
Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt
Sikerült alaposan meglepni az elemzőket.
Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken
Elszálltak az értékeltségek.
Fed: hároméves csúcsra ugrott a nagyobb amerikai cégek hitelkereslete
A vámpolitikai bizonytalanság enyhülése sokat segített.
Magyarország szomszédjában épít 500 millió eurós gyárat az európai fegyveróriás
Körülbelül 700 embernek ad munkát.
Megborult a devizaegyensúly az európai bankoknál, figyelmeztetést adott ki a hatóság
Sérülékennyé tehet a dollárkitettség.
Radikálisan kibővülhet Trump elnöki jogköre – Sok múlik a Legfelsőbb Bíróság döntésén
Szerdán fontos per tárgyalására kerül sor az USA-ban.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?