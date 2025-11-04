Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A részvény az elmúlt három évben huszonötszörösére drágult. A zárás utáni kereskedésben előbb emelkedett, majd mintegy 4%-ot esett.

A bevétel 63%-kal 1,18 milliárd dollárra nőtt, meghaladva az 1,09 milliárd dolláros konszenzust. A nettó nyereség több mint a háromszorosára, 475,6 millió dollárra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 143,5 millió dollárral. A kiigazított egy részvényre jutó nyereség 21 cent lett a várt 17 cent helyett.

A Palantir, amely nagyvállalatoknak és kormányzati ügynökségeknek fejleszt analitikai eszközöket, a folyó időszakra, a negyedik negyedévre, mintegy 1,33 milliárd dolláros bevételt vár, ami jóval az elemzők 1,19 milliárd dolláros várakozása felett van. A teljes évre a Palantir mintegy 4,4 milliárd dolláros árbevétellel számol, meghaladva a Wall Street 4,17 milliárd dolláros előrejelzését. A vállalat emellett megemelte éves szabad cash flow (FCF) várakozását 1,9–2,1 milliárd dollár közé.

Az optimista kilátás annak ellenére érkezett, hogy a kormányzati leállás már a második naptári hónapjába nyúlik, és több kulcsszerződést is veszélyeztethet. A Palantir amerikai kormányzati üzletágának bevétele éves alapon 52%-kal, 486 millió dollárra nőtt. A kormányzati értékesítések, különösen a védelmi ügynökségeknél, kulcsszerepet játszanak a Palantir tartós felívelésében. A vállalat az évek során rendre kiszorította a nagy, hagyományos kormányzati beszállítókat, és nemrég 10 milliárd dollár értékű megállapodást kötött az amerikai hadsereggel. Ugyanakkor kritikák is érték amiatt, ahogyan eszközeit egyes kormányzati szervek, köztük az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE), használják.

Az amerikai kereskedelmi üzletág bevétele több mint a duplájára, 397 millió dollárra bővült. Az USA-ban lezárt kereskedelmi szerződések összértéke több mint a négyszeresére, 1,31 milliárd dollárra nőtt. Az elmúlt hetekben a cég új partnerségeket jelentett be a Snowflake-kel, a Lumennel és az Nvidiával.

A lakossági befektetők is hozzájárultak a cég rakétaszerű árfolyam-emelkedéséhez: a részvény idén több mint 170%-ot erősödött. A vállalat piaci kapitalizációja 490 milliárd dollár fölé emelkedett, a világ legértékesebb technológiai cégei közé sorolva a társaságot. Elemzők ugyanakkor aggodalmukat hangoztatják az értékeltség miatt, amely szélsőséges értékeket mutat a lényegesen nagyobb bevételű technológiai óriásokhoz képest. A cég P/E rátája például 600-as érték felett van.

Részvényesi levelében Alex Karp vezérigazgató bírálta a károgókat.

A valóság az, hogy a Palantir lehetővé tette a lakossági befektetők számára, hogy olyan hozamokat érjenek el, amelyek korábban csak Palo Alto legsikeresebb kockázatitőke-befektetői számára voltak elérhetők. És mindezt hiteles és érdemi növekedésen keresztül értük el.

- írta.

Karp hétfőn a CNBC-nek adott interjúban azt is elismerte, hogy túlfűtöttség tapasztalható az AI-piacon, és egyes cégek ennek árát később megfizetik.

Az erős vállalatok sokkal erősebbek lesznek, és akik csak tettetik, hogy csinálnak valamit, nagyon gyorsan eltűnnek

- mondta.

