Magyarország szomszédjában épít 500 millió eurós gyárat az európai fegyveróriás
Üzlet

Portfolio
Lőporüzemet épít Romániában a Rheinmetall, több mint 500 millió eurós beruházással - írta meg az ukrán Kyiv Post.

A német fegyvergyártó hétfőn kötelezte el magát egy lőporgyár felhúzása mellett Magyarország szomszédjában.

A cég szerint több mint 500 millió eurót, azaz több mint 194 millliárd forintot fektetnek a Brassó megyei Viktóriavárosban épülő üzembe.

A Rheinmetall és a román Pirochim Victoria vegyesvállalatot alapít a projekt megvalósítására, amelyben a német fél 51 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Armin Papperger, a fegyveróriás elnök-vezérigazgatója szerint stratégiai céljuk, hogy

Románia az európai és a NATO ipari ökoszisztémájának szerves részévé váljon.

A szerződés bukaresti aláírásán Ilie Bolojan román miniszterelnök mellett Papperger is részt vett.

A viktóriavárosi üzem lőport és tüzérségi tölteteket gyárt majd, és körülbelül 700 embernek ad munkát.

A termelés várhatóan 2028-ban indul.

A Rheinmetall részvényei a romániai megállapodás bejelentése után több mint 3 százalékkal emelkedtek. A vállalat múlt héten Bulgáriával is vegyesvállalatot alapított egy fegyvergyár építésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

