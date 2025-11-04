  • Megjelenítés
Megállapodást kötött az Nvidia és a Deutsche Telekom
Megállapodást kötött az Nvidia és a Deutsche Telekom

Portfolio
Az Nvidia és a Deutsche Telekom 1 milliárd euró értékű megállapodást kötött egy ipari AI-felhő elindítására, amely 2026 első negyedévében indul egy felújított müncheni adatközpontból.
A Deutsche Telekom kedden közölte, hogy az Nvidiával közösen

ipari AI-felhőt indít.

A megállapodás értéke 1 milliárd euró.

A szolgáltatás 2026 első negyedévében indul, és egy felújított müncheni adatközpontból működik majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

