Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

Csúnyán megütötték a techpapírokat
Markáns mínuszban végezték a kereskedést az amerikai tőzsdék, a techpapírokat alaposan megütötték. A Nasdaq végül 2,04%-os mínuszban végzett, de esett a Dow Jones (-0,53%) és az S&P 500 (-1,17%) is. Az egész zuhanást megindító Palantir végül 8,62%-os mínuszban végzett.
Büntetik az AI-papírokat
Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq 2%-os mínuszban is járt, mielőtt egy kicsit visszahúzták. A techindex most 1,86%-os negatív változást mutat szűk egy órával zárás előtt.
Az AI részvényeket továbbra sem kímélik a befektetők: a Palantir már 9,18%-os mínuszban van, de más favoritoknál hasonlóan cudar a kép: az Nvidia 3,73%-os, az Alphabet 2,13%-os, a Microsoft 0,62%-os mínuszban van. A Soundhound AI-alapú hangszolgáltató papírjai szabályosan összeomlottak: a techcég már 11%-os mínuszban van ma.
A Dow 0,6%-kal, az S&P 1,14%-kal került lejjebb eddig a mai nap.
Ebből alighanem mínuszos zárás lesz
Miközben a techpapírok és a bányarészvények szenvednek, a pénzügyi szektorban kifejezetten jó a helyzet, a Bank of America és a Wells Fargo papírjai a 2008-as válság előestéje óta nem látott magaslatokban vannak.
Az összkép persze továbbra sem rózsás: a Dow 0,65%-os, az S&P 1,16%-os, a Nasdaq 1,83%-os mínuszban van. Tovább adták ma a Metát is (629,89 USD, -1,29%) az Nvidia pedig bezuhant 200 dollár alá (-3,45%). A Palantir árfolyama is bekukkantott 190 dollár alá, 8,88%-os esés után 189,72 dollárt kell adni a techpapírért.
Amerikában mindent ütnek
Kifejezetten rossz a hangulat az amerikai tőzsdéken: mindhárom vezető indexben markáns mínuszok kezdenek kirajzolódni. A befektetők azért adják a részvényeket, mert sokan úgy látják: túl lett húzva az AI-hype, a piacon lufi kezd kialakulni. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító bányarészvények pedig folytatták Trump-Hszi találkozó óta tartó folyamatos esést. Az AI-papírok zuhanását a Palantir vezeti - a techcég részvénye most éppen 7,75%-os mínuszban van, de adják a befektetők az Nvidiát (-3,17%) és a Nebiust (-8,28%) is.
A Dow Jones most 0,47%-os, az S&P 500 0,91%-os, a Nasdaq 1,54%-os mínuszban van.
Fordulat a nap végére
Fordulni tudott nap végére a magyar tőzsde, a BUX végül 0,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot. A blue chipek vegyesen teljesítettek, a Mol 0,2 százalékot, míg a Richter 1,5 százalékot emelkedett, miközben az OTP és a Magyar Telekom stagnált.
Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére
A Palantir részvényei kedden 7 százalékot estek, miután a magas értékeltséggel kapcsolatos Wall Street-i félelmek és Michael Burry bejelentett shortpozíciója felülírta a cég vártnál jobb gyorsjelentését - írta a Cnbc.
Lefordulás Amerikában
Kifejezetten gyengén kezdik a mai kereskedést az amerikai tőzsdék, a Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 1,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett. A piacra nyomást helyez az AI-részvények esése, élükön a Palantirral, melynek árfolyama több mint 8 százalékot esett annak ellenére, hogy a cég a várakozásokat meghaladó negyedéves számokat közölt. A befektetők azonban aggódnak az AI-részvények értékeltsége miatt, a Palantir például több mint 200-as forward P/E rátán forog.
Esés a tőzsdéken
Minimális hangulatjavulás látható az európai tőzsdéken, továbbra is jelentős mínuszban vannak a vezető részvényindexek. A DAX 1,3 százalékot esett, a CAC 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,5 százalékot gyengült.
A BUX relatív ereje továbbra is kitart, bár még mindig mínuszban van a hazai részvényindex. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, az OTP és a Mol egyaránt 0,7 százalékot esett, míg a Richter 0,5 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Az Nvidia és a Deutsche Telekom 1 milliárd euró értékű megállapodást kötött egy ipari AI-felhő elindítására, amely 2026 első negyedévében indul egy felújított müncheni adatközpontból.
Rossz a hangulat
Nem enyhül a nyomás a tőzsdéken, a DAX 1,8 százalékos mínuszban van, a CAC 1,6 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 1 százalékot gyengült. A magyar tőzsde ehhez képest relatíve jól tartja magát, a BUX mindössze 0,6 százalékos mínuszban van, míg a blue chipek közül egyedül a Richter van pluszban.
Jelentős esés Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,6 százalékot, a CAC 1,4 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,5 százalékot esett.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerüli el ma reggel, mínuszban kezdi a napot a BUX.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,69 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,76 százalékot eshet, a CAC 0,93 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,57 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,92 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,29 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a KSH közzéteszi a harmadik negyedéves lakásépítési és engedélyezési számokat, amelyek megmutatják, mennyire fékezi a magas kamatkörnyezet az építőipari kínálatot és a beruházási ciklust. Japánból hajnalban a beszerzésimenedzser-index adata érkezik, az USA-ban a külkereskedelmi mérleg és a szeptemberi ipari, tartós cikk rendelésállomány érkezik, amelyek a globális kereslet, a capex-ciklus és az ellátási láncok állapotáról adnak jelzést. A külkerhiány és a rendelésállomány együtt a negyedik negyedéves növekedési pálya és a vállalati eredményvárakozások fő támpontja lehet a folyamatosan kiújuló vámháborús időszakban.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 336,68
|-0,5%
|-0,4%
|1,2%
|11,3%
|12,6%
|72,3%
|S&P 500
|6 851,97
|0,2%
|-0,3%
|2,0%
|16,5%
|19,6%
|103,4%
|Nasdaq
|25 972,94
|0,4%
|0,6%
|4,8%
|23,6%
|29,6%
|130,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 411,34
|0,0%
|3,8%
|14,5%
|31,4%
|37,7%
|125,0%
|Hang Seng
|26 158,36
|1,0%
|-1,0%
|-3,6%
|30,4%
|27,6%
|4,9%
|CSI 300
|4 653,4
|0,3%
|-1,3%
|0,3%
|18,3%
|19,6%
|-2,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 132,41
|0,7%
|-0,7%
|-1,0%
|21,2%
|25,3%
|99,6%
|CAC
|8 109,79
|-0,1%
|-1,6%
|0,3%
|9,9%
|9,5%
|68,8%
|FTSE
|9 701,37
|-0,2%
|0,5%
|2,2%
|18,7%
|18,6%
|67,6%
|FTSE MIB
|43 223
|0,1%
|0,7%
|-0,1%
|26,4%
|24,6%
|127,7%
|IBEX
|16 037
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|38,3%
|35,4%
|137,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 763,9
|0,4%
|2,3%
|7,3%
|35,8%
|45,9%
|218,5%
|ATX
|4 841,05
|0,7%
|3,4%
|1,8%
|32,2%
|37,2%
|125,7%
|PX
|2 409,12
|0,5%
|2,4%
|1,7%
|36,9%
|46,2%
|181,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 490
|1,2%
|4,0%
|11,7%
|49,8%
|73,9%
|201,1%
|Mol
|2 914
|-1,6%
|3,5%
|5,2%
|6,7%
|11,9%
|86,8%
|Richter
|10 350
|-0,2%
|-0,9%
|1,8%
|-0,5%
|-4,5%
|60,6%
|Magyar Telekom
|1 760
|-0,2%
|-1,1%
|-5,0%
|38,1%
|53,3%
|395,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,79
|0,1%
|-0,5%
|0,2%
|-14,7%
|-11,5%
|64,9%
|Brent
|64,87
|-0,4%
|-1,3%
|0,5%
|-13,2%
|-11,8%
|63,1%
|Arany
|4 004,25
|0,6%
|0,3%
|3,2%
|52,5%
|46,0%
|110,2%
|Devizák
|EURHUF
|387,5250
|-0,1%
|-0,3%
|-0,3%
|-5,8%
|-5,0%
|6,6%
|USDHUF
|336,2618
|0,1%
|0,7%
|1,6%
|-15,4%
|-10,6%
|8,5%
|GBPHUF
|441,8950
|-0,2%
|-0,7%
|-0,9%
|-11,2%
|-9,3%
|9,2%
|EURUSD
|1,1525
|-0,2%
|-1,0%
|-1,8%
|11,3%
|6,2%
|-1,8%
|USDJPY
|154,0450
|0,0%
|0,6%
|4,5%
|-2,0%
|0,7%
|47,3%
|GBPUSD
|1,3147
|0,1%
|-1,4%
|-2,4%
|5,0%
|1,5%
|0,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|106 565
|-2,7%
|-6,6%
|-12,9%
|12,9%
|53,4%
|658,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,6%
|3,2%
|-0,1%
|-10,3%
|-6,2%
|365,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|1,1%
|1,8%
|-1,4%
|11,0%
|9,2%
|-522,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|0,3%
|0,1%
|4,1%
|-1,0%
|202,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
