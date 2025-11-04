Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq 2%-os mínuszban is járt, mielőtt egy kicsit visszahúzták. A techindex most 1,86%-os negatív változást mutat szűk egy órával zárás előtt.

Az AI részvényeket továbbra sem kímélik a befektetők: a Palantir már 9,18%-os mínuszban van, de más favoritoknál hasonlóan cudar a kép: az Nvidia 3,73%-os, az Alphabet 2,13%-os, a Microsoft 0,62%-os mínuszban van. A Soundhound AI-alapú hangszolgáltató papírjai szabályosan összeomlottak: a techcég már 11%-os mínuszban van ma.

A Dow 0,6%-kal, az S&P 1,14%-kal került lejjebb eddig a mai nap.