Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq
Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

Portfolio
Az ázsiai piacokon profitrealizálás volt jellemző, ennek megfelelően estek a régió vezető részvényindexei, és az európai piacokon is megfordult a pozitív momentum, jelentős esésbe kezdtek a tőzsdék. Az USA-ban ugyancsak komoly mínuszok voltak láthatók a keddi kereskedésben, főleg az AI-részvények esése miatt. A hangulatra nyomást helyez, hogy több Wall Street-i cég vezére közelgő korrekcióra figyelmeztet.

Csúnyán megütötték a techpapírokat

Markáns mínuszban végezték a kereskedést az amerikai tőzsdék, a techpapírokat alaposan megütötték. A Nasdaq végül 2,04%-os mínuszban végzett, de esett a Dow Jones (-0,53%) és az S&P 500 (-1,17%) is. Az egész zuhanást megindító Palantir végül 8,62%-os mínuszban végzett.

Büntetik az AI-papírokat

Egyre nagyobb az esés az amerikai tőzsdéken: a Nasdaq 2%-os mínuszban is járt, mielőtt egy kicsit visszahúzták. A techindex most 1,86%-os negatív változást mutat szűk egy órával zárás előtt.

Az AI részvényeket továbbra sem kímélik a befektetők: a Palantir már 9,18%-os mínuszban van, de más favoritoknál hasonlóan cudar a kép: az Nvidia 3,73%-os, az Alphabet 2,13%-os, a Microsoft 0,62%-os mínuszban van. A Soundhound AI-alapú hangszolgáltató papírjai szabályosan összeomlottak: a techcég már 11%-os mínuszban van ma.

A Dow 0,6%-kal, az S&P 1,14%-kal került lejjebb eddig a mai nap.

Ebből alighanem mínuszos zárás lesz

Miközben a techpapírok és a bányarészvények szenvednek, a pénzügyi szektorban kifejezetten jó a helyzet, a Bank of America és a Wells Fargo papírjai a 2008-as válság előestéje óta nem látott magaslatokban vannak.

Az összkép persze továbbra sem rózsás: a Dow 0,65%-os, az S&P 1,16%-os, a Nasdaq 1,83%-os mínuszban van. Tovább adták ma a Metát is (629,89 USD, -1,29%) az Nvidia pedig bezuhant 200 dollár alá (-3,45%). A Palantir árfolyama is bekukkantott 190 dollár alá, 8,88%-os esés után 189,72 dollárt kell adni a techpapírért.

Amerikában mindent ütnek

Kifejezetten rossz a hangulat az amerikai tőzsdéken: mindhárom vezető indexben markáns mínuszok kezdenek kirajzolódni. A befektetők azért adják a részvényeket, mert sokan úgy látják: túl lett húzva az AI-hype, a piacon lufi kezd kialakulni. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító bányarészvények pedig folytatták Trump-Hszi találkozó óta tartó folyamatos esést. Az AI-papírok zuhanását a Palantir vezeti - a techcég részvénye most éppen 7,75%-os mínuszban van, de adják a befektetők az Nvidiát (-3,17%) és a Nebiust (-8,28%) is.

A Dow Jones most 0,47%-os, az S&P 500 0,91%-os, a Nasdaq 1,54%-os mínuszban van.

Fordulat a nap végére

Fordulni tudott nap végére a magyar tőzsde, a BUX végül 0,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot. A blue chipek vegyesen teljesítettek, a Mol 0,2 százalékot, míg a Richter 1,5 százalékot emelkedett, miközben az OTP és a Magyar Telekom stagnált.

Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére

A Palantir részvényei kedden 7 százalékot estek, miután a magas értékeltséggel kapcsolatos Wall Street-i félelmek és Michael Burry bejelentett shortpozíciója felülírta a cég vártnál jobb gyorsjelentését - írta a Cnbc.

Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére
Lefordulás Amerikában

Kifejezetten gyengén kezdik a mai kereskedést az amerikai tőzsdék, a Dow 0,9 százalékot, az S&P 500 1,2 százalékot, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot esett. A piacra nyomást helyez az AI-részvények esése, élükön a Palantirral, melynek árfolyama több mint 8 százalékot esett annak ellenére, hogy a cég a várakozásokat meghaladó negyedéves számokat közölt. A befektetők azonban aggódnak az AI-részvények értékeltsége miatt, a Palantir például több mint 200-as forward P/E rátán forog.

Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol

Az utóbbi időben a Mol nem éppen kedvező okokból került a figyelem középpontjába. Egyrészt az USA egyre erőteljesebben sürgeti az orosz nyersolajtól való gyors eltávolodást, erre jött rá a százhalombattai finomítónál kialakult tűzeset, és mindehhez még hozzácsapódott a horvát Janaffal folytatott hangos vita az ominózus olajvezeték-próbáról.     Most azonban fordulhat a kocka és megtörhet a rossz hírek sorozata, ugyanis péntek hajnalban a vállalat közzéteszi a legfrissebb gyorsjelentését. És várhatóan nagyon erős lesz az anyag. Lássuk, mire lehet számítani!

Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol
Esés a tőzsdéken

Minimális hangulatjavulás látható az európai tőzsdéken, továbbra is jelentős mínuszban vannak a vezető részvényindexek. A DAX 1,3 százalékot esett, a CAC 1,2 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,5 százalékot gyengült.

ckMslxqO

A BUX relatív ereje továbbra is kitart, bár még mindig mínuszban van a hazai részvényindex. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, az OTP és a Mol egyaránt 0,7 százalékot esett, míg a Richter 0,5 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékot emelkedett.

0ohO1Xwx
Megállapodást kötött az Nvidia és a Deutsche Telekom

Az Nvidia és a Deutsche Telekom 1 milliárd euró értékű megállapodást kötött egy ipari AI-felhő elindítására, amely 2026 első negyedévében indul egy felújított müncheni adatközpontból.

Megállapodást kötött az Nvidia és a Deutsche Telekom
Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott

Norvégia szuverén vagyonalapja bejelentette, hogy a Tesla e heti közgyűlésén Elon Musk javadalmazási csomagja ellen voksol.

Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!

Közzétette legfrissebb, idei második negyedéves számait a Zwack. Az időszak során a vállalat növekvő árbevételről és látványosan javuló eredményről számolt be

Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde izgalmas világát sokan bűvölik meg a gyors meggazdagodás ígéretével, pedig a sikeres befektetés kulcsa a tudás, a türelem és a megfelelő stratégia. Ha friss vagy a tőzsdézésben, vagy épp most kezdenéd, ez a kisokos neked szól! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amik segítenek eligazodni a befektetések világában, és megtalálni a számodra legjobb utat.

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most az Nvidia bukására játszik a sztárbefektető

Michael Burry 1,1 milliárd dollárnyi put opcióval fogad a Palantir és az Nvidia árfolyamának esésére; a Scion Asset Management portfóliójának mintegy 80%-át ezek a pozíciók adják - írta meg a MarketWatch.

Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most az Nvidia bukására játszik a sztárbefektető
Rossz a hangulat

Nem enyhül a nyomás a tőzsdéken, a DAX 1,8 százalékos mínuszban van, a CAC 1,6 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 1 százalékot gyengült. A magyar tőzsde ehhez képest relatíve jól tartja magát, a BUX mindössze 0,6 százalékos mínuszban van, míg a blue chipek közül egyedül a Richter van pluszban.

IdPGTvnj
Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

A Bloomberg Intelligence szerint 2026–2027-ben éles EPS-fellendülés várható az európai autógyártóknál, miután a 2025-ös profit warningok után a költségcsökkentések és az átalakítások kezdenek megtérülni - számolt be a Bloomberg.

Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek
Jelentős esés Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,6 százalékot, a CAC 1,4 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,5 százalékot esett.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerüli el ma reggel, mínuszban kezdi a napot a BUX.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt

A Palantir a vártnál jobb negyedéves számokat közölt, és a negyedik negyedévre is az elemzői konszenzust felülmúló előrejelzést adott, teljesítményét nagyrészt a mesterséges intelligenciának tulajdonítva - számolt be a Cnbc.

Lehullott a lepel a világ legtitokzatosabb cégéről, brutálisan nő az AI miatt
Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken

Vezető Wall Street-i cégvezetők szerint a következő 12–24 hónapban 10 százaléknál nagyobb részvénypiaci korrekcióra érdemes felkészülni - közölte a Bloomberg.

Figyelmeztetnek a Wall Street-i vezérigazgatók: több mint 10 százalékos esés jöhet a tőzsdéken
Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,69 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,65 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,76 százalékot eshet, a CAC 0,93 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,57 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,92 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,29 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a KSH közzéteszi a harmadik negyedéves lakásépítési és engedélyezési számokat, amelyek megmutatják, mennyire fékezi a magas kamatkörnyezet az építőipari kínálatot és a beruházási ciklust. Japánból hajnalban a beszerzésimenedzser-index adata érkezik, az USA-ban a külkereskedelmi mérleg és a szeptemberi ipari, tartós cikk rendelésállomány érkezik, amelyek a globális kereslet, a capex-ciklus és az ellátási láncok állapotáról adnak jelzést. A külkerhiány és a rendelésállomány együtt a negyedik negyedéves növekedési pálya és a vállalati eredményvárakozások fő támpontja lehet a folyamatosan kiújuló vámháborús időszakban.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 336,68 -0,5% -0,4% 1,2% 11,3% 12,6% 72,3%
S&P 500 6 851,97 0,2% -0,3% 2,0% 16,5% 19,6% 103,4%
Nasdaq 25 972,94 0,4% 0,6% 4,8% 23,6% 29,6% 130,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 411,34 0,0% 3,8% 14,5% 31,4% 37,7% 125,0%
Hang Seng 26 158,36 1,0% -1,0% -3,6% 30,4% 27,6% 4,9%
CSI 300 4 653,4 0,3% -1,3% 0,3% 18,3% 19,6% -2,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 132,41 0,7% -0,7% -1,0% 21,2% 25,3% 99,6%
CAC 8 109,79 -0,1% -1,6% 0,3% 9,9% 9,5% 68,8%
FTSE 9 701,37 -0,2% 0,5% 2,2% 18,7% 18,6% 67,6%
FTSE MIB 43 223 0,1% 0,7% -0,1% 26,4% 24,6% 127,7%
IBEX 16 037 0,0% 0,2% 2,9% 38,3% 35,4% 137,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 763,9 0,4% 2,3% 7,3% 35,8% 45,9% 218,5%
ATX 4 841,05 0,7% 3,4% 1,8% 32,2% 37,2% 125,7%
PX 2 409,12 0,5% 2,4% 1,7% 36,9% 46,2% 181,3%
Magyar blue chipek              
OTP 32 490 1,2% 4,0% 11,7% 49,8% 73,9% 201,1%
Mol 2 914 -1,6% 3,5% 5,2% 6,7% 11,9% 86,8%
Richter 10 350 -0,2% -0,9% 1,8% -0,5% -4,5% 60,6%
Magyar Telekom 1 760 -0,2% -1,1% -5,0% 38,1% 53,3% 395,8%
Nyersanyagok              
WTI 61,79 0,1% -0,5% 0,2% -14,7% -11,5% 64,9%
Brent 64,87 -0,4% -1,3% 0,5% -13,2% -11,8% 63,1%
Arany 4 004,25 0,6% 0,3% 3,2% 52,5% 46,0% 110,2%
Devizák              
EURHUF 387,5250 -0,1% -0,3% -0,3% -5,8% -5,0% 6,6%
USDHUF 336,2618 0,1% 0,7% 1,6% -15,4% -10,6% 8,5%
GBPHUF 441,8950 -0,2% -0,7% -0,9% -11,2% -9,3% 9,2%
EURUSD 1,1525 -0,2% -1,0% -1,8% 11,3% 6,2% -1,8%
USDJPY 154,0450 0,0% 0,6% 4,5% -2,0% 0,7% 47,3%
GBPUSD 1,3147 0,1% -1,4% -2,4% 5,0% 1,5% 0,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 106 565 -2,7% -6,6% -12,9% 12,9% 53,4% 658,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,6% 3,2% -0,1% -10,3% -6,2% 365,9%
10 éves német állampapírhozam 2,62 1,1% 1,8% -1,4% 11,0% 9,2% -522,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% 0,3% 0,1% 4,1% -1,0% 202,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: franckreporter

