Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek
Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

A Bloomberg Intelligence szerint 2026–2027-ben éles EPS-fellendülés várható az európai autógyártóknál, miután a 2025-ös profit warningok után a költségcsökkentések és az átalakítások kezdenek megtérülni - számolt be a Bloomberg.

A 2025-ös profit warningok sorozata után az ágazat 2026-tól közelebb kerülhet a fordulathoz. A költségcsökkentések és a szerkezetátalakítási programok hatására az elemzői eredményvárakozások emelkednek.

A Stoxx Europe 600 autóipari indexében szereplő vállalatok

2026–2027-ben markáns részvényenkénti eredménynövekedést (EPS) érhetnek el a Bloomberg Intelligence adatai szerint.

Laurent Douillet, a BI stratégája úgy véli, hogy az idei év "várhatóan a mélypont" a szektor eredményeiben, miközben új elektromos autó-támogatások, költségintézkedések és stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat.

A gyártók 2025-ben egyszerre szembesültek amerikai vámokkal, gyenge kínai kereslettel, a kínai szereplők agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.

A luxusmárkának számító Porsche idén négyszer vágta vissza előrejelzését, miután visszafogta elektromos autós ambícióit. A Jeep tulajdonosa, a Stellantis egyszeri tételek milliárdjait számolta el a termékpaletta igazítása és az amerikai termelés átszervezése miatt. A Renault 9,5 milliárd eurós veszteséget ismert el a Nissanban lévő részesedése számviteli átértékelése miatt.

Újabb akadályt jelent a Nexperia félvezetőgyártó kritikus alkatrészeinek hiánya, amelyet a Hollandia és Kína közötti politikai feszültség gerjesztett. A Volkswagen a múlt héten figyelmeztetett: pénzügyi céljainak teljesítése a félvezető-ellátás folyamatosságától függ, és németországi gyárai működtetéséhez mindössze egy hétre elegendő chipkészlet állt rendelkezésre.

– mondta Ross MacDonald, a Citigroup elemzője, hozzátéve, hogy a Nexperia-ügy a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat a termelésben.

Ezek a nehézségek az ágazatot a tágabb európai részvényindexhez képest alulteljesítővé tették.

A kilátásokat továbbra is terhelik az amerikai és kínai piac gyengeségének jelei, a fundamentumok pedig még "törékenyek" – figyelmeztet Douillet.

Mindezek ellenére fordulat körvonalazódik: Németország 2029-ig 3 milliárd eurónyi új elektromos autó-támogatást irányoz elő. A költségcsökkentési programok és a modellkínálat átalakítása 2026-tól kezdhet látványosabban megtérülni.

A Porsche – amely a kínai kereslet gyengülésével, ellátási láncbeli szűk keresztmetszetekkel és az elektromos autók iránti lassuló kereslettel küzd – legutóbbi gyorsjelentésében jelezte, hogy a nehezén talán túl van, és célja, hogy újrapozicionálja luxusmárka-státuszát.

Noha a Porsche sokáig birkózott a kínai értékesítés visszaesésével és a tisztán elektromos stratégia újrakalibrálásával, úgy véljük, ennek jelentős része már lezárult

– fogalmazott Harald Hendrikse, a Citigroup elemzője, aki 2026-ban érdemi eredményjavulásra számít.

Az anyavállalat Volkswagen, amely 2,7 milliárd eurós goodwill-leírást könyvelt el a Porsche stratégiaváltásával összefüggésben, a harmadik negyedévben erős cash flow-ról és marzsokról számolt be. Ez erősítette a befektetői bizalmat a felépülésben. A cég szerint az amerikai–kínai kereskedelmi feszültség enyhülése "pozitív jelzés" a Nexperia-chipszállítások esetleges újraindulására.

Ez a gyorsjelentés – minden árnyalata ellenére – meggyőző bizonyítékát adja az üzletág alapvető erejének

– értékelt Tim Rokossa, a Deutsche Bank elemzője, hozzátéve, hogy az új modellek és a költségmegtakarítások támogathatják a "nagyon is szükséges" készpénztermelést.

A Mercedes-Benz Group tartotta idei előrejelzését, és 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot indított, miközben a nyereségesség védelmében költségcsökkentésbe kezdett. A Stellantis eladásai Észak-Amerikában javulás jeleit mutatják, mivel a vállalat ismét a fő amerikai piacára szánt SUV-ok gyártására fókuszál.

Az optimizmust az is táplálja, hogy az európai autóeladások szeptemberben zsinórban harmadik hónapja emelkedtek. A vámokkal kapcsolatos aggodalmak háttérbe szorulása és a vállalati programok eredményeinek beszivárgása együtt kedvező jel 2026-ra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

