Túl lehet a mélyponton az autóipar? Vannak pozitív jelek

A 2025-ös profit warningok sorozata után az ágazat 2026-tól közelebb kerülhet a fordulathoz. A költségcsökkentések és a szerkezetátalakítási programok hatására az elemzői eredményvárakozások emelkednek.
A Stoxx Europe 600 autóipari indexében szereplő vállalatok
2026–2027-ben markáns részvényenkénti eredménynövekedést (EPS) érhetnek el a Bloomberg Intelligence adatai szerint.
Laurent Douillet, a BI stratégája úgy véli, hogy az idei év "várhatóan a mélypont" a szektor eredményeiben, miközben új elektromos autó-támogatások, költségintézkedések és stratégiai átalakítások javítják a kilátásokat.
A gyártók 2025-ben egyszerre szembesültek amerikai vámokkal, gyenge kínai kereslettel, a kínai szereplők agresszív versenyével és az elektromos autók piacának lassulásával.
A luxusmárkának számító Porsche idén négyszer vágta vissza előrejelzését, miután visszafogta elektromos autós ambícióit. A Jeep tulajdonosa, a Stellantis egyszeri tételek milliárdjait számolta el a termékpaletta igazítása és az amerikai termelés átszervezése miatt. A Renault 9,5 milliárd eurós veszteséget ismert el a Nissanban lévő részesedése számviteli átértékelése miatt.
Újabb akadályt jelent a Nexperia félvezetőgyártó kritikus alkatrészeinek hiánya, amelyet a Hollandia és Kína közötti politikai feszültség gerjesztett. A Volkswagen a múlt héten figyelmeztetett: pénzügyi céljainak teljesítése a félvezető-ellátás folyamatosságától függ, és németországi gyárai működtetéséhez mindössze egy hétre elegendő chipkészlet állt rendelkezésre.
Az autógyártás összességében csak a leglassabb alkatrészek tempójában tud haladni
– mondta Ross MacDonald, a Citigroup elemzője, hozzátéve, hogy a Nexperia-ügy a negyedik negyedévben további fennakadásokat okozhat a termelésben.
Ezek a nehézségek az ágazatot a tágabb európai részvényindexhez képest alulteljesítővé tették.
A kilátásokat továbbra is terhelik az amerikai és kínai piac gyengeségének jelei, a fundamentumok pedig még "törékenyek" – figyelmeztet Douillet.
Mindezek ellenére fordulat körvonalazódik: Németország 2029-ig 3 milliárd eurónyi új elektromos autó-támogatást irányoz elő. A költségcsökkentési programok és a modellkínálat átalakítása 2026-tól kezdhet látványosabban megtérülni.
A Porsche – amely a kínai kereslet gyengülésével, ellátási láncbeli szűk keresztmetszetekkel és az elektromos autók iránti lassuló kereslettel küzd – legutóbbi gyorsjelentésében jelezte, hogy a nehezén talán túl van, és célja, hogy újrapozicionálja luxusmárka-státuszát.
Noha a Porsche sokáig birkózott a kínai értékesítés visszaesésével és a tisztán elektromos stratégia újrakalibrálásával, úgy véljük, ennek jelentős része már lezárult
– fogalmazott Harald Hendrikse, a Citigroup elemzője, aki 2026-ban érdemi eredményjavulásra számít.
Az anyavállalat Volkswagen, amely 2,7 milliárd eurós goodwill-leírást könyvelt el a Porsche stratégiaváltásával összefüggésben, a harmadik negyedévben erős cash flow-ról és marzsokról számolt be. Ez erősítette a befektetői bizalmat a felépülésben. A cég szerint az amerikai–kínai kereskedelmi feszültség enyhülése "pozitív jelzés" a Nexperia-chipszállítások esetleges újraindulására.
Ez a gyorsjelentés – minden árnyalata ellenére – meggyőző bizonyítékát adja az üzletág alapvető erejének
– értékelt Tim Rokossa, a Deutsche Bank elemzője, hozzátéve, hogy az új modellek és a költségmegtakarítások támogathatják a "nagyon is szükséges" készpénztermelést.
A Mercedes-Benz Group tartotta idei előrejelzését, és 2 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot indított, miközben a nyereségesség védelmében költségcsökkentésbe kezdett. A Stellantis eladásai Észak-Amerikában javulás jeleit mutatják, mivel a vállalat ismét a fő amerikai piacára szánt SUV-ok gyártására fókuszál.
Az optimizmust az is táplálja, hogy az európai autóeladások szeptemberben zsinórban harmadik hónapja emelkedtek. A vámokkal kapcsolatos aggodalmak háttérbe szorulása és a vállalati programok eredményeinek beszivárgása együtt kedvező jel 2026-ra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
