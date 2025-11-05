Csak a Telekom emelkedik a hazai blue chipek közül

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 2,6 százalékot esett, a MBH JZB árfolyama pedig 1,7 százalékkal esett. A legjobban ma az Alteo részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,7 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,22 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
