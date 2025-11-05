  • Megjelenítés
Csökkenéssel kezdi a napot a BUX
Csökkenéssel kezdi a napot a BUX

Portfolio
Csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék, a BUX is eséssel kezdi a szerdai kereskedést.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde,

a BUX 0,2 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 107 854 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Jó hírt közölt a Toyota

Folytatódik az esés a tőzsdéken, büntetik a Novo Nordisk részvényeit

30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Graphisoft Park és a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Jön a várva várt nap: kiteríti lapjait a Mol

