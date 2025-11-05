  • Megjelenítés
Csúnyán elbántak a techrészvényekkel - Mi várható ma a tőzsdéken?
Csúnyán elbántak a techrészvényekkel - Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio
Szétverték az AI-részvényeket a tegnapi amerikai kereskedésben, a Nasdaq több mint 2 százalékos eséssel zárt kedden és az ázsiai tőzsdéken is negatív a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai határidős indexek állása alapján csökkenéssel nyithat a DAX, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolhat a hangulatra. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus

Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátást tervez a BÉT-en, 90–110 millió euró friss tőkéért – derül ki a társaság közleményéből.

Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek

A Novo Nordisk idén már negyedszer rontotta le az előrejelzését a vártnál gyengébb Wegovy- és Ozempic-értékesítések miatt.

Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot. Szétverték az AI-részvényeket a Palantir gyorsjeletését követően, és az sem segített a hangulaton, hogy több Wall Street-i vezető korrekcióra figyelmeztet.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,5 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett.
  • Az európai börzéken is mínuszokkal kezdődhet a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat. A nagy európai vállalatok közül a Novo Nordisk jelentett ma reggel, a cég csökkentette várakozásait, ami szintén nyomást gyakorolhat a piacokra.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön, ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat. Nemzetközileg a német szeptemberi ipari rendelésállomány a feldolgozóipari ciklus mélységét és a külső keresletet méri, az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni bmi és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel. Az ADP a pénteki hivatalos munkaerőpiaci adatok előzetes hangulatát szokta beárazni, az MSCI-felülvizsgálat pedig technikai, de érdemi piaci mozgásokat válthat ki a nap végén.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 085,24 -0,5% -1,3% 0,7% 10,7% 12,7% 69,1%
S&P 500 6 771,55 -1,2% -1,7% 0,8% 15,1% 18,5% 96,7%
Nasdaq 25 435,7 -2,1% -2,2% 2,6% 21,1% 27,4% 116,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 497,2 -1,7% 2,5% 12,5% 29,1% 35,3% 117,3%
Hang Seng 25 952,4 -0,8% -1,5% -4,4% 29,4% 26,2% 4,3%
CSI 300 4 618,7 -0,7% -1,6% -0,5% 17,4% 17,1% -4,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 949,11 -0,8% -1,4% -1,8% 20,3% 25,1% 94,3%
CAC 8 067,53 -0,5% -1,8% -0,2% 9,3% 9,4% 63,9%
FTSE 9 714,96 0,1% 0,2% 2,4% 18,9% 18,7% 65,1%
FTSE MIB 43 262,35 0,1% 0,3% 0,0% 26,5% 25,3% 123,5%
IBEX 16 036,4 0,0% -0,3% 2,9% 38,3% 35,8% 136,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 029,5 0,2% 1,6% 7,5% 36,2% 46,3% 210,7%
ATX 4 794,36 -1,0% 2,4% 0,8% 30,9% 35,7% 123,4%
PX 2 404,36 -0,2% 2,2% 1,5% 36,6% 45,4% 178,0%
Magyar blue chipek              
OTP 32 500 0,0% 3,9% 11,8% 49,8% 73,3% 194,4%
Mol 2 920 0,2% -0,6% 5,4% 7,0% 10,6% 80,5%
Richter 10 500 1,4% 0,3% 3,2% 1,0% -1,9% 56,1%
Magyar Telekom 1 760 0,0% -2,3% -5,0% 38,1% 56,0% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,38 -0,7% 0,7% -0,4% -15,3% -14,5% 57,5%
Brent 64,49 -0,6% 0,4% -0,1% -13,7% -13,7% 56,0%
Arany 3 963,55 -1,0% 0,0% 2,1% 51,0% 44,9% 108,7%
Devizák              
EURHUF 388 0,1% 0,0% -0,1% -5,7% -4,9% 7,0%
USDHUF 337,6262 0,4% 1,4% 2,0% -15,0% -9,8% 9,0%
GBPHUF 440,3850 -0,3% -0,4% -1,2% -11,5% -9,4% 9,6%
EURUSD 1,1492 -0,3% -1,4% -2,1% 11,0% 5,4% -1,8%
USDJPY 154,1 0,0% 1,3% 4,5% -2,0% 1,4% 47,5%
GBPUSD 1,3047 -0,8% -1,7% -3,2% 4,2% 0,5% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 466 -4,8% -10,1% -17,0% 7,5% 49,6% 616,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 -0,4% 3,1% -0,5% -10,7% -4,9% 432,0%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -0,4% 1,1% -1,8% 10,5% 9,3% -509,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,0% 0,7% 0,1% 4,1% -1,0% 206,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Új cég ment tőzsdére Bécsben, csalódás az első nap

Címlapkép forrása: Getty Images

Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

Az ázsiai piacokon profitrealizálás volt jellemző, ennek megfelelően estek a régió vezető részvényindexei, és az európai piacokon is megfordult a pozitív momentum, jelentős esésbe kezdtek a tőzsdék. Az USA-ban ugyancsak komoly mínuszok voltak láthatók a keddi kereskedésben, főleg az AI-részvények esése miatt. A hangulatra nyomást helyez, hogy több Wall Street-i cég vezére közelgő korrekcióra figyelmeztet.    

Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden
Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq
