Egyre lejjebb ütik a magyar tőzsdét, nagy esésben a Richter

Az európai tőzsdékkel együtt esik a magyar tőzsde is, egyre lejjebb ütik a BUX indexet, már 0,8 százalékos mínuszban áll az irányadó hazai index.

A blue chipek közül elsősorban a Richter papírjait büntetik, 2,7 százalékot esett a részvény.

A gyógyszergyártó holnap teszi közzé harmadik negyedéves számait, de az európai gyógyszerszektort övező hangulatra az is nyomást gyakorolhat, hogy a legnagyobb európai gyógyszergyártó, a Novo Nordisk ma reggel csalódást keltő számokat és várakozásokat közölt.