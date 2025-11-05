  • Megjelenítés
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek

A Novo Nordisk idén már negyedszer rontotta le az előrejelzését a vártnál gyengébb Wegovy- és Ozempic-értékesítések miatt.

az éves árbevétel legfeljebb 11%-kal, az üzemi eredmény legfeljebb 7%-kal bővülhet.

 Korábban legfeljebb 14%-os bevétel- és 10%-os eredménynövekedéssel számolt.

Ezt szerdán közölte a dán gyógyszergyártó, a negyedéves gyorsjelentéssel együtt, amelyben csalódást keltő számokat közölte a cég. A negyedéves bevétel 20 milliárd dán korona lett, szemben a 20,12 milliárd koronás elemzői konszenzussal.

A Novo az egyre növekvő elhízás elleni készítmények piacán az Eli Lillyvel versenyez. Az új vezérigazgató, Mike Doustdar agresszív lépésekről döntött: a munkaerő 11%-át leépíti, és friss, 10 milliárd dolláros ajánlattal próbálja a Pfizer Inc.-től elhódítani az elhízás területén tevékenykedő Metsera Inc.-t.

A Morgan Stanley elemzői a bejelentés előtt azt írták, hogy az Eli Lilly egyre nagyobb teret nyer a Novóval szemben. Az amerikai gyártó a múlt heti, saját harmadik negyedéves jelentésében emelte idei iránymutatását, és felülmúlta az értékesítési várakozásokat.

Noha a Novo az Ozempiccel és a Wegovyval úttörő volt az elhízás elleni gyógyszerek piacán, a cég szerencséje tavaly fordulni kezdett, amikor egy még erősebbnek ígért kísérleti injekció a klinikai vizsgálatban nem hozta az ígért fogyási eredményeket. A dán vállalat most a Wegovy tablettás változatától is növekedést vár.

A részvények árfolyama idén nagyjából lefeleződött a versenyképességgel kapcsolatos aggodalmak miatt.

