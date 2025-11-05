Jó hírt közölt a Toyota

A Toyota megemelte az idei pénzügyi évre szóló működési eredmény-előrejelzését, mert úgy látja, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil teljesítmény tompítja az amerikai importvámok hatását.

A világ legnagyobb darabszámban értékesítő autógyártója

a márciusban záruló pénzügyi évre 3,4 ezer milliárd jen működési eredményt vár,

ami 6 százalékkal magasabb az eddigi, 3,2 ezer milliárd jenes prognózisnál.

Az amerikai vámok komoly terhet rónak az ágazatra, amelyet már most is erős verseny kényszerít árnyomás alá a kínai elektromosautó-gyártók részéről, miközben a vezetést támogató technológiák előretörése példátlan átalakulást hoz. A Toyota becslése szerint a vámok hatása a folyó pénzügyi évben 1,45 ezer milliárd jen többletköltséget jelent.

Kenta Kon pénzügyi igazgató szerint Észak-Amerikában a vámok miatt különösen nehéz a környezet. Hozzátette: bár Kínában, Európában, Ázsiában és Afrikában sem könnyű a helyzet, ezekben a régiókban a jövedelmezőség és az értékesített mennyiség továbbra is stabil.

A vállalat a gyengébb jen, a nagyobb eladási volumen és a költségcsökkentési lépések várható hatásaira hivatkozva emelte éves kilátását.

A negyedévben a működési eredmény 27 százalékkal, 839,6 milliárd jenre esett, elmaradva a nyolc elemzőt felvonultató LSEG-konszenzus 863,1 milliárd jenes várakozásától. Ez már a második egymást követő negyedéves visszaesés. A vámok okozta nyomást jelzi, hogy a Toyota észak-amerikai üzletága az év első felében 134 milliárd jen veszteséget könyvelt el, noha a régióban továbbra is erős a kereslet, ami szűk készletszinteket eredményezett.

Kon helyettese, Takanori Azuma szerint olyan piacok, mint India, egyre fontosabbá válnak a nyereség szempontjából, és segítenek ellensúlyozni az Egyesült Államokban elszenvedett veszteségeket. Emlékeztetett: egy évtizede a Toyota nyereségstruktúrája erősen Észak-Amerikára támaszkodott, a profit közel fele onnan származott, így ha akkor léptek volna életbe a mostani vámok, a hatás sokkal nagyobb lett volna.

A múlt héten a Toyota közölte, hogy a Toyota és a Lexus márkák globális termelése a pénzügyi év első felében 6 százalékkal csaknem 5 millió járműre nőtt, miközben az Egyesült Államokban – legfontosabb piacán – az értékesítés és a kibocsátás is kétszámjegyű bővülést mutatott ugyanebben az időszakban.

A megemelt várakozások ellenére a Toyota részvényei szerdán 3,65 százalékot estek, miközben a Nikkei-index 2,5 százalékkal csökkent.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock