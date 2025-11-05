Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható

A The Wall Street Journal Tech Live konferencián Friar kiemelte, hogy a vállalat új szervezeti struktúrára áll át,
ez azonban nem jelent közeli tőzsdei bevezetést.
Elmondása szerint a céget folyamatosan a működési léptékhez igazítják, és nem szeretnének "az IPO körül forogni".
Az IPO jelenleg nincs napirenden
– fogalmazott.
A The Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy a bevezetés legkorábban 2027-ben kerülhet napirendre.
Miközben az OpenAI példátlan ütemben növeli adatközponti kapacitásaira fordított kiadásait, Friar szerint a cég bízik abban, hogy az amerikai szövetségi kormány támogatja ezeket az erőfeszítéseket, például a chipbeszerzések finanszírozásához kapcsolódó garanciákon keresztül. Az AI-chipek várható élettartamára és amortizációjára vonatkozó bizonytalanság megdrágítja az ilyen eszközök adósságfinanszírozását.
Egy olyan ökoszisztémát keresünk, amelyben bankok, magántőke, sőt akár kormányzati szereplők is helyet kapnak, különböző eszközökkel
– mondta. Az ilyen garanciák "jelentősen csökkenthetik a finanszírozás költségét, és növelhetik a hitelfedezeti arányt, vagyis azt, hogy az önrészen felül mekkora adósságot lehet felvenni".
Friar szerint az OpenAI az üzleti és a lakossági piacon is "nagyon egészséges" bruttó árréssel dolgozik, így gyorsan nyereségessé válhatna, ha nem fektetne be ennyire agresszíven.
Nem a nullszaldó elérése foglalkoztat ma. Ha muszáj lenne, a beruházások visszafogásával a jelenlegi árrésstruktúrával el tudnánk érni a nullszaldót
– tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Karbonsemleges szálloda, luxuslakások és Rákosrendező a Property Awards-on
Az Év koncepciója-díjra pályázó előadások és az egyetemisták terve.
Szivárognak a felvételek: szép csendben megvillantotta az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverét
Titokzatos projekt került napvilágra.
Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható
Bizonyára lenne rá érdeklődés.
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!
18 elismerést osztott ki a Portfolio.
Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem
Egyetlen orosz pilóta se élte túl.
Komoly csapás érheti Trump kereskedelmi terveit, rögtön reagálnak a piacok
Árazzák a bírák retorikáját.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.