Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható

A The Wall Street Journal Tech Live konferencián Friar kiemelte, hogy a vállalat új szervezeti struktúrára áll át,

ez azonban nem jelent közeli tőzsdei bevezetést.

Elmondása szerint a céget folyamatosan a működési léptékhez igazítják, és nem szeretnének "az IPO körül forogni".

Az IPO jelenleg nincs napirenden

– fogalmazott.

A The Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy a bevezetés legkorábban 2027-ben kerülhet napirendre.

Miközben az OpenAI példátlan ütemben növeli adatközponti kapacitásaira fordított kiadásait, Friar szerint a cég bízik abban, hogy az amerikai szövetségi kormány támogatja ezeket az erőfeszítéseket, például a chipbeszerzések finanszírozásához kapcsolódó garanciákon keresztül. Az AI-chipek várható élettartamára és amortizációjára vonatkozó bizonytalanság megdrágítja az ilyen eszközök adósságfinanszírozását.

Egy olyan ökoszisztémát keresünk, amelyben bankok, magántőke, sőt akár kormányzati szereplők is helyet kapnak, különböző eszközökkel

– mondta. Az ilyen garanciák "jelentősen csökkenthetik a finanszírozás költségét, és növelhetik a hitelfedezeti arányt, vagyis azt, hogy az önrészen felül mekkora adósságot lehet felvenni".

Friar szerint az OpenAI az üzleti és a lakossági piacon is "nagyon egészséges" bruttó árréssel dolgozik, így gyorsan nyereségessé válhatna, ha nem fektetne be ennyire agresszíven.

Nem a nullszaldó elérése foglalkoztat ma. Ha muszáj lenne, a beruházások visszafogásával a jelenlegi árrésstruktúrával el tudnánk érni a nullszaldót

– tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

