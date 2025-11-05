Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

Javul a hangulat a világ részvénypiacain, egy kisebb felpattanás látszik az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos pluszban áll.

Az európai tőzsdék is szépítenek, a Stoxx 600 tegnapi záróértéke közelébe araszolt vissza, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC-40 minimális pluszban áll. Az FTSE-100 eközben 0,4 százalékot erősödött.