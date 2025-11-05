Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Pluszos zárás
A tegnapi jelentős esést követően ma visszapattantak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékot, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq pedig 0,7 százalékot erősödött. A kedvező gazdasági adatok mellett a technológiai részvények iránt újraéledő befektetői érdeklődés hajtotta az emelkedést, miközben a befektetők szorosan figyelték a vámok szempontjából kulcsfontosságú bírósági tárgyalássorozat első napjának fejleményeit.
Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható
Az OpenAI a közeljövőben nem tervezi a tőzsdei bevezetést; Sarah Friar pénzügyi igazgató szerint a növekedés és a K+F élvez elsőbbséget a nyereségességgel szemben - tudósított a WSJ.
Folytatódik az emelkedés
Kitart a lendület az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,7 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1,1 százalékkal került feljebb. A tech részvények visszapattanása, és a vámokhoz kapcsolódó bírósági fejlemények mellett kezdvező gazdasági adatok is érkeztek. A vártnál nagyobb mértékben bővült az amerikai foglalkoztatottság októberben az ADP felmérése szerint, miközben az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe ugyancsak meghaladta a várakozások.
Komoly csapás érhet Trump kereskedelmi terveit, rögtön reagálnak a piacok
A kereskedők jelentősen mérsékelték annak valószínűségét, hogy a Legfelsőbb Bíróság jóváhagyja Trump agresszív vámpolitikáját, miután a bírák szerdán kétségeiknek adtak hangot a kormány széles körű kereskedelmi felhatalmazásával kapcsolatban - írta meg a Cnbc.
Egyre feljebb
Folytatódik a felpattanás a tőzsdéken, a Dow 0,6 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1 százalékot erősödött. A hangulatot támogatja, hogy az elmúlt napokban megütött tech részvények elkezdtek magukra találni, miközben az amerikai vámokról szóló bírósági tárgyalássorozat felől érkező első jelek a bírák szkepticizmusát mutatják a vámok jogszerűsége kapcsán. Ez utóbbi bizakodásra adhat okot, hogy visszavonhatják Trump korábbi intézkedéseit.
Mutatunk két szétvert részvényt, amiben lehet most fantázia
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Bár a nemzetközi piacokon látott hangulatjavulással párhuzamosan a BUX is eltávolodott napi mélypontjától, azonban így is mínuszban zárt a hazai részvényindex.
Itt van a Mol 9 pontja: az olajcég szerint ezekre van most égető szükség
A Mol csoport kézzelfogható intézkedéseket ösztönöz Európa ipari versenyképességének helyreállítása érdekében, figyelmeztetve arra, hogy a magas energiaköltségek, a szabályozás összetettsége és terhe, valamint az egyre inkább széttagolt piacok veszélyeztetik a kontinens hosszú távú jólétét. A vállalat friss közleményében egy Európai Versenyképességi Minimumot szorgalmaz, amely iránymutatás lehet egy koherens, megvalósítható uniós szintű iparpolitikához.
Pluszban az európai tőzsdék
A záráshoz közeledve az európai tőzsdék is emelkedésbe kapcsoltak:
- Stoxx 600: +0,3%
- DAX: +0,4%
- FTSE-100: +0,7%
- CAC-40: +0,3%
Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?
A vártnál is nagyobb mértékben javult az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe. Erős lett az üzleti aktivitás, az árnyomás tovább nőtt, miközben a foglalkoztatottsági kilátások is javultak.
Kis felpattanás az amerikai tőzsdéken
Javul a hangulat a világ részvénypiacain, egy kisebb felpattanás látszik az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos pluszban áll.
Az európai tőzsdék is szépítenek, a Stoxx 600 tegnapi záróértéke közelébe araszolt vissza, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC-40 minimális pluszban áll. Az FTSE-100 eközben 0,4 százalékot erősödött.
Kis mozgásokkal nyitott Amerika
Kis mozgásokkal indul a nap az amerikai tőzsdén az indexek szintjén, de a technológiai papírok ma is nyomás alatt vannak, a Nasdaq alulteljesítő 0,1 százalékos eséssel. Az AMD közel 2 százalékos mínuszban áll a negyedéves gyorsjelentés után.
Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban
Általában az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntései nem igazán érdekli a befektetőket, azonban holnap egy olyan tárgyalássorozat veszi kezdetét, amelynek végén óriási pénzek mozdulhatnak meg. Akár az sem lehetetlen, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy komoly fiskális stimulust kényszerít ki a Trump kormányból. Mindez egy olyan helyzetben, amikor csúcson a tőzsdék és a dollár is éppen erőre kapott. A döntés kimenetele nem mindegy, akár komoly mozgások is várhatóak.
Felfelé mozdultak a napi mélypontokról az európai indexek
Délutánra valamelyest feljebb araszoltak a napi mélypontokról a vezető európai indexek, bár többségében továbbra is a tegnapi záróértékük alatt tartózkodnak: a DAX 0,3 százalékos, a Stoxx 600 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a BUX 0,7 százalékos esésnél jár.
Tovább növelné részesedését az Opus Global a fontos élelmiszeripari cégében
Tovább nőhet az Opus Global részesedése élelmiszeripari vállalatában, a Kall Ingredients-ben – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Többet költenek az emberek a Mekikben
A McDonald's a vártnál alacsonyabb nyereségről számolt be a harmadik negyedévre ma, piacnyitás előtt közzétett gyorsjelentésében, jól teljesítettek viszont az amerikai üzletek - írja a Cnbc.
Csak a Telekom emelkedik a hazai blue chipek közül
Nem javul a hangulat a déli órákra, az irányadó európai indexek többsége mínuszban áll, esik a BUX is.
Esik a magyar sztárpapír
A BUX már 1,2 százalékos mínusznál tart, a Richter 2,8 százalékos mínuszban, de az OTP és a Mol is 1 százalék körüli csökkenést mutat. Kis forgalommal, de esik ma az elmúlt időszak sztárpapírja, a Rába, 6 százalékos mínuszban áll az árfolyam.
Nagy esésben a Richter
Az európai tőzsdékkel együtt esik a magyar tőzsde is, egyre lejjebb ütik a BUX indexet, már 0,8 százalékos mínuszban áll az irányadó hazai index.
A blue chipek közül elsősorban a Richter papírjait büntetik, 2,7 százalékot esett a részvény.
A gyógyszergyártó holnap teszi közzé harmadik negyedéves számait, de az európai gyógyszerszektort övező hangulatra az is nyomást gyakorolhat, hogy a legnagyobb európai gyógyszergyártó, a Novo Nordisk ma reggel csalódást keltő számokat és várakozásokat közölt.
Jó hírt közölt a Toyota
A Toyota megemelte az idei pénzügyi évre szóló működési eredmény-előrejelzését, mert úgy látja, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil teljesítmény tompítja az amerikai importvámok hatását.
Ütik a techszektort is Európában
A techrészvények vezetik az esést Európában az értékeltségekkel kapcsolatos aggodalmak közepette, a Stoxx szektorindexek közül a technológiai index több mint 1 százalékot esett.
Tovább veszi sajéát részvényeit az Opus
Tovább vette tegnap saját részvényeit az Opus Global a tőzsdén, november 4-én 60 187 darab részvényt vásárolt, részvényenként 542,08 forintos átlagáron, összesen 32,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 539 457 db, csoport szinten összesen 162 952 278 db (23,33%).
30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank
30 éve kereskednek az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén, az alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg a BÉT-en. Az eseményen részt vett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Sándor, az OTP elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Esik a Novo Nordisk a gyorsjelentés után
A Novo Nordisk árfolyama közel 4 százalékot esett a nyitást követő percekben, miután a harmadik negyedévre a várttól elmaradó profitról számolt be a cég ma reggeli gyorsjelentésében, és a menedzsment ismét lefelé módosította előrejelzéseit, idén már negyedszer.
Így nyitott Európa
Csökkenéssel kezdik a szerdai kereskedést az irányadó európai indexek:
- Stoxx 600: -0,7%
- DAX: -0,8%
- FTSE-100: -0,3%
- CAC-40: -0,7%
Csökkenéssel kezdi a napot a BUX
Csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék, a BUX is eséssel kezdi a szerdai kereskedést.
Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus
Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátást tervez a BÉT-en, 90–110 millió euró friss tőkéért – derül ki a társaság közleményéből.
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
A Novo Nordisk idén már negyedszer rontotta le az előrejelzését a vártnál gyengébb Wegovy- és Ozempic-értékesítések miatt.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot. Szétverték az AI-részvényeket a Palantir gyorsjeletését követően, és az sem segített a hangulaton, hogy több Wall Street-i vezető korrekcióra figyelmeztet.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,5 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett.
- Az európai börzéken is mínuszokkal kezdődhet a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat. A nagy európai vállalatok közül a Novo Nordisk jelentett ma reggel, a cég csökkentette várakozásait, ami szintén nyomást gyakorolhat a piacokra.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön, ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat. Nemzetközileg a német szeptemberi ipari rendelésállomány a feldolgozóipari ciklus mélységét és a külső keresletet méri, az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni bmi és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel. Az ADP a pénteki hivatalos munkaerőpiaci adatok előzetes hangulatát szokta beárazni, az MSCI-felülvizsgálat pedig technikai, de érdemi piaci mozgásokat válthat ki a nap végén.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 085,24
|-0,5%
|-1,3%
|0,7%
|10,7%
|12,7%
|69,1%
|S&P 500
|6 771,55
|-1,2%
|-1,7%
|0,8%
|15,1%
|18,5%
|96,7%
|Nasdaq
|25 435,7
|-2,1%
|-2,2%
|2,6%
|21,1%
|27,4%
|116,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 497,2
|-1,7%
|2,5%
|12,5%
|29,1%
|35,3%
|117,3%
|Hang Seng
|25 952,4
|-0,8%
|-1,5%
|-4,4%
|29,4%
|26,2%
|4,3%
|CSI 300
|4 618,7
|-0,7%
|-1,6%
|-0,5%
|17,4%
|17,1%
|-4,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 949,11
|-0,8%
|-1,4%
|-1,8%
|20,3%
|25,1%
|94,3%
|CAC
|8 067,53
|-0,5%
|-1,8%
|-0,2%
|9,3%
|9,4%
|63,9%
|FTSE
|9 714,96
|0,1%
|0,2%
|2,4%
|18,9%
|18,7%
|65,1%
|FTSE MIB
|43 262,35
|0,1%
|0,3%
|0,0%
|26,5%
|25,3%
|123,5%
|IBEX
|16 036,4
|0,0%
|-0,3%
|2,9%
|38,3%
|35,8%
|136,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 029,5
|0,2%
|1,6%
|7,5%
|36,2%
|46,3%
|210,7%
|ATX
|4 794,36
|-1,0%
|2,4%
|0,8%
|30,9%
|35,7%
|123,4%
|PX
|2 404,36
|-0,2%
|2,2%
|1,5%
|36,6%
|45,4%
|178,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 500
|0,0%
|3,9%
|11,8%
|49,8%
|73,3%
|194,4%
|Mol
|2 920
|0,2%
|-0,6%
|5,4%
|7,0%
|10,6%
|80,5%
|Richter
|10 500
|1,4%
|0,3%
|3,2%
|1,0%
|-1,9%
|56,1%
|Magyar Telekom
|1 760
|0,0%
|-2,3%
|-5,0%
|38,1%
|56,0%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,38
|-0,7%
|0,7%
|-0,4%
|-15,3%
|-14,5%
|57,5%
|Brent
|64,49
|-0,6%
|0,4%
|-0,1%
|-13,7%
|-13,7%
|56,0%
|Arany
|3 963,55
|-1,0%
|0,0%
|2,1%
|51,0%
|44,9%
|108,7%
|Devizák
|EURHUF
|388
|0,1%
|0,0%
|-0,1%
|-5,7%
|-4,9%
|7,0%
|USDHUF
|337,6262
|0,4%
|1,4%
|2,0%
|-15,0%
|-9,8%
|9,0%
|GBPHUF
|440,3850
|-0,3%
|-0,4%
|-1,2%
|-11,5%
|-9,4%
|9,6%
|EURUSD
|1,1492
|-0,3%
|-1,4%
|-2,1%
|11,0%
|5,4%
|-1,8%
|USDJPY
|154,1
|0,0%
|1,3%
|4,5%
|-2,0%
|1,4%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3047
|-0,8%
|-1,7%
|-3,2%
|4,2%
|0,5%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|101 466
|-4,8%
|-10,1%
|-17,0%
|7,5%
|49,6%
|616,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|-0,4%
|3,1%
|-0,5%
|-10,7%
|-4,9%
|432,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,61
|-0,4%
|1,1%
|-1,8%
|10,5%
|9,3%
|-509,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,0%
|0,7%
|0,1%
|4,1%
|-1,0%
|206,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
