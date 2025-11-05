Mutatunk két szétvert részvényt, amiben lehet most fantázia

Ha egy alapvetően jól működő, növekedési lehetőségekkel kecsegtető részvény árfolyamát szétverik, érdemes megnézni, hogy a masszív árfolyamesés után kínálkoznak-e jó beszállók. Most két részvényt mutatunk az egyébként defenzívebb gyógyszerszektorból, amelyek szokatlanul alacsony árazási szinten forognak és akár hosszú távon lehet bennük fantázia. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mi jobb annál, mint egy ígéretes kilátásokkal rendelkező részvénybe tenni a pénzt? Olyan részvénybe tenni pénzt, amely az erős kilátások mellet még szét is van verve, így viszonylag olcsón be lehet belőle vásárolni. Hosszú távon kifizetődő stratégia lehet, ha olyan jól működő cégek részvényeit keressük meg, amelyek jelentős korrekción mentek keresztül, és bevásárolunk belőlük, még mielőtt újra felfedezik őket és alacsony szinten vannak az értékeltségek.

A Motley Fool két részvényt emelt ki, ami megfelelnek most ennek, az egyik árfolyama lefeleződött az elmúlt egy évben, a másik pedig a harmadára esett 16 hónap alatt.

Mind a két cég a defenzívnek számító gyógyszerszektorból kikerülő, nagykapitalizációjú vállalat.