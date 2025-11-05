  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutatunk két szétvert részvényt, amiben lehet most fantázia

Portfolio
Ha egy alapvetően jól működő, növekedési lehetőségekkel kecsegtető részvény árfolyamát szétverik, érdemes megnézni, hogy a masszív árfolyamesés után kínálkoznak-e jó beszállók. Most két részvényt mutatunk az egyébként defenzívebb gyógyszerszektorból, amelyek szokatlanul alacsony árazási szinten forognak és akár hosszú távon lehet bennük fantázia. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Mi jobb annál, mint egy ígéretes kilátásokkal rendelkező részvénybe tenni a pénzt? Olyan részvénybe tenni pénzt, amely az erős kilátások mellet még szét is van verve, így viszonylag olcsón be lehet belőle vásárolni. Hosszú távon kifizetődő stratégia lehet, ha olyan jól működő cégek részvényeit keressük meg, amelyek jelentős korrekción mentek keresztül, és bevásárolunk belőlük, még mielőtt újra felfedezik őket és alacsony szinten vannak az értékeltségek.

A Motley Fool két részvényt emelt ki, ami megfelelnek most ennek, az egyik árfolyama lefeleződött az elmúlt egy évben, a másik pedig a harmadára esett 16 hónap alatt.

Mind a két cég a defenzívnek számító gyógyszerszektorból kikerülő, nagykapitalizációjú vállalat.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility