Tovább növelné részesedését az Opus Global a fontos élelmiszeripari cégében

Kötelező érvényű vételi ajánlatot tett az Opus Global a Kall Ingredients 15,22 százalékos részesedésének megvásárlására, ami az MFB Invest tulajdonában van. Az ajánlat határideje december 15-e.

Az ajánlat elfogadása és a tranzakció megvalósulása esetén

a társaság közvetlen részesedése a Kall-ban 74,33%-ról 89,55%-ra növekedne.

A Kall Ingredients Kft. az Opus Global élelmiszeripari divíziójának részét képezi, egy kukoricafeldolgozó vállalat, mely magas hozzáadott értékű élelmiszeripari alapanyagokat, főként különféle cukortermékeket és keményítő származékokat, magas minőségű gyógyászati- és étkezési alkoholt, valamint takarmány alapanyagokat állít elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images