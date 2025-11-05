Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus ma reggel bejelentette, hogy másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (SPO) készít elő, a tervek szerint mintegy

8 millió új törzsrészvény forgalomba hozatalával.

A tranzakció 2025 negyedik negyedévében valósulhat meg, az új papírok bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdére. Az új részvények azonos jogokat biztosítanak a már forgalomban lévő részvényekkel.

A társaság – a megvalósításról szóló végső döntés esetén – kizárja a meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési jogát, és az ajánlatot két pillérben hirdeti meg:

nyilvános ajánlattétel Magyarországon

nemzetközi ajánlattétel az Európai Unió szabályai és a US Securities Act Regulation előírásai szerint, az Amerikai Egyesült Államokon kívüli, minősített intézményi befektetőknek.

A nyilvános ajánlattételben magyar lakossági befektetők vehetnek részt. A nemzetközi ajánlattétel magyar és egyes külföldi intézményi befektetőknek szól, akik a prospektus szerinti minősített befektetőnek minősülnek. A társaság a döntést követően kibocsátási dokumentumot tesz közzé honlapján, és benyújtja azt a Magyar Nemzeti Bankhoz; a dokumentum tartalmazza majd az ajánlati feltételeket és a kockázati tényezőket.

A tranzakció fő forgalmazója az Erste Group Bank, további forgalmazók a Concorde Értékpapír és a Wood & Company Financial Services. A társaság, igazgatósági tagjai és egyes részvényesek – köztük a Penta CEE Holding Zrt. és a Portfolion Partner Magántőkealap – a piaci szokásoknak megfelelő, várhatóan 180 napos lock-up kötelezettséget vállalnak az új részvények első kereskedési napjától számítva.

A három legnagyobb részvényes közül kettő előzetesen jelezte részvételi szándékát az SPO-ban: a legnagyobb tulajdonos, az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Penta CEE Holding Zrt., valamint a harmadik legnagyobb tulajdonos, a PortfoLion Zrt. által kezelt Portfolion Partner Magántőkealap.

A Shopper Park Plus célja, hogy a kibocsátásból mintegy 90–110 millió euró bruttó tőkét vonjon be.

A nettó bevétel a társaságnál marad, amelyből – a forgalmazói díjak és tranzakciós költségek levonása után – a korábban bejelentett akvizíció megvalósítását, valamint a kelet-közép-európai célpiacokon történő fenntartható növekedést, méretgazdaságosságot és diverzifikációt finanszírozná.

Címlapkép forrása: Portfolio