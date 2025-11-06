  • Megjelenítés
A Meta bevételeinek akár tizede csalásgyanús hirdetésekből származhatott
Üzlet

A Meta bevételeinek akár tizede csalásgyanús hirdetésekből származhatott

Portfolio
A Reuters által megszerzett belső dokumentumok szerint a Meta bevételeinek akár 10%-a, vagyis mintegy 16 milliárd dollár is olyan hirdetésekből származhatott 2024-ben, amelyek csalásokhoz vagy tiltott termékekhez kapcsolódnak.

A Reuters friss értesülései szerint

a Meta bevételeinek jelentős része olyan online hirdetésekből származhat 2024-ben, amelyek csalásokhoz vagy tiltott termékekhez kapcsolódnak.

A hírügynökség által megszerzett belső vállalati dokumentumok alapján a Meta teljes értékesítésének mintegy 10%-a, vagyis nagyjából 16 milliárd dollár, olyan reklámokból jön, amelyek például megtévesztő webáruházakat, gyanús befektetési lehetőségeket, illegális online kaszinókat vagy tiltott egészségügyi készítmények értékesítését népszerűsítik. A Meta 2024-ben összesen több mint 164,5 milliárd dollár bevételt ért el, így a feltételezett arány valóban jelentősnek mondható.

A Reuters által idézett dokumentumok szerint a vállalat évek óta igyekszik mérni és felmérni, mekkora részét teszik ki az ilyen jellegű csalásgyanús hirdetések az olyan platformokon, mint a Facebook és az Instagram. Egy 2024 decemberében készült belső kimutatás például azt mutatta, hogy a Meta évente körülbelül 7 milliárd dollár bevételt könyvelhet el kifejezetten „magas kockázatú” reklámokból, vagyis olyan hirdetésekből, amelyek egyértelműen félrevezetők. Egy másik dokumentum szerint a felhasználók naponta akár 15 milliárd ilyen megkérdőjelezhető hirdetést is láthatnak a cég felületein.

Bár néhány irat a Meta törekvését hangsúlyozza arra, hogy csökkentse az ilyen reklámok arányát, más dokumentumok arra utalnak, hogy a vállalat vezetése attól is tart, hogy a megtévesztő hirdetések hirtelen és teljes körű eltávolítása jelentősen ronthatná az üzleti előrejelzéseket és a bevételek alakulását. Ez arra utal, hogy a cégnek nemcsak technológiai, hanem stratégiai dilemmával is szembesülnie kell: egyszerre akar megfelelni a szabályozóknak, és nem szeretne jelentős bevételkiesést elszenvedni.

A Meta ugyanakkor vitatja a Reuters által ismertetett számok egy részét. A vállalat szóvivője szerint a 10%-os bevételi arányt jelző becslés „durva és túlságosan széles körű” volt, és későbbi felülvizsgálat alapján sok olyan hirdetés is a jelentésbe került, amelyek valójában nem sértettek semmilyen szabályt. A Meta hangsúlyozta, hogy „agresszívan” lép fel a csalás és a megtévesztő hirdetések ellen, és hogy a kiszivárgott dokumentumok csak egy szűk szeletét adják vissza annak, ahogyan a cég kezeli a problémát: azt a részt, ahol éppen méri, nem pedig azt, ahol beavatkozik vagy eltávolít.

A Meta árfolyama ma 2 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

