Egyre kevesebbet isznak az emberek, szenved a világ legnagyobb szeszesital-gyártója

A Diageo visszavágta a 2026-ra vonatkozó árbevétel- és nyereségvárakozását, miután tartósan gyenge kereslettel küzd Kínában és az Egyesült Államokban.

A világ legnagyobb szeszesital-gyártója csütörtökön közölte,

hogy az Egyesült Államokban és Kínában gyengülő kereslet miatt mérsékelte előrejelzését.

Közben továbbra sem dőlt el, ki vezeti majd tartósan a céget, mivel még nem jelentettek be végleges vezérigazgatót. A Johnnie Walker és a Smirnoff gyártójának részvényei mintegy 2,7%-ot estek, tovább mélyítve az év eleje óta közel 30%-os lejtmenetet.

A cég költségcsökkentéssel és eszközeladásokkal igyekszik alkalmazkodni a járvány utáni kereslet lassulásához, a vámok körüli bizonytalanságokhoz és a változó fogyasztói italszokásokhoz. Az Egyesült Államokban és Kínában a makacsul gyenge eladások – alacsony fogyasztói bizalom és szűk pénzügyi mozgástér mellett – továbbra is nyomást gyakorolnak a Diageóra és versenytársaira.

Nem vagyunk elégedettek a jelenlegi teljesítményünkkel, és arra koncentrálunk, amit kezelni és irányítani tudunk

– mondta Nik Jhangiani, ideiglenes vezérigazgató. Hozzátette: a vállalat a növekedést célzó terveken dolgozik.

Jhangiani júliusban vette át a cég irányítását az előző vezető, Debra Crew váratlan távozása után, és korábban azt mondta, hogy október végéig várható döntés a végleges vezérigazgatóról. Egyes befektetők szerint a vezérigazgató személye körüli kérdőjel megnehezíti, hogy maradéktalanul támogassák a vállalatot.

A csütörtöki bejelentés szerint a Diageo immár arra számít, hogy 2026-ban az árbevétel stagnálni, vagy enyhén csökkenni fog, miközben a működési eredmény csak alacsony-közepes, egy számjegyű ütemben bővülhet. Korábban a társaság a tavalyihoz hasonló árbevétel-alakulást prognosztizált, amikor a bevétel 1,7%-kal nőtt, és 2026-ra közepes, egy számjegyű működési eredménybővülést várt. A kilátásokat annak ellenére rontották, hogy a negyedéves értékesítési teljesítmény a vártnál kedvezőbb volt; összességében azonban stagnált.

Kínában a vállalat két számjegyű visszaesést jelzett az értékesítésben, amit a nemzeti szeszes ital, a pajcsiu (baijiu) fogyasztásának csökkenése okozott. Észak-Amerikában – ahol a Don Julio tequila a növekedés egyik motorja volt – a tequilaeladások szintén két számjegyű mértékben estek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

