Két önvezető autós céget is bevezettek a tőzsdére, csúnyán beszakadt az árfolyamuk

A hongkongi tőzsdén csütörtökön debütáló Pony.ai és WeRide részvényei mintegy 10%-ot estek az új kibocsátási hullám és a tengerentúlon jegyzett papírjaik gyengülése miatt.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Elemzők az új kibocsátások okozta túlkínálattal és a tengerentúli jegyzések alakulásával magyarázták az esést. A WeRide az IPO-árhoz képest 10%-kal, a Pony.ai 9,3%-kal zárt lejjebb, miután a két kínai önvezető technológát fejlesztő vállalat együtt csaknem 1,2 milliárd dollárt vont be a nyilvános részvénykibocsátásokon.

A gyenge teljesítmény egy nappal azután jött, hogy az elektromosautó-gyártó Seres Group első kereskedési napját változatlanul zárta. A papír csütörtökön 4,6%-ot esett. Ezzel szemben a Hang Seng-index kétnapos lejtmenetet megfordítva 2,1%-os pluszban zárt.

Hongkong idén a világ legaktívabb tőkebevonási piacává vált: az LSEG adatai szerint 31,25 milliárd dollár folyt be elsődleges és másodlagos kibocsátásokból. A kibocsátási hullám nyomán – a speciális célú felvásárló társaságokat (SPAC) nem számítva – Hongkong megelőzte a New York-i Értéktőzsdét és a Nasdaqot, mint az év vezető bevezetési helyszíne.

A mostani eladási nyomás részben az új bevezetések koncentrációjának következménye, ami kevesebb pénzt hagy egy-egy kibocsátásra

– mondta Kenny Ng, az Everbright Securities International hongkongi stratégája.

A hongkongi piac iránytalan mozgása összességében szintén rontotta a részvények teljesítményét

– tette hozzá, a Pony.ai és a WeRide papírjaira utalva.

A Pony.ai körülbelül 863 millió, a WeRide pedig csaknem 308 millió dollárt vont be. A WeRide különösen népszerű volt a lakossági befektetők körében: a lakossági rész mintegy 77-szeres túljegyzést ért el a hatósági bejelentések szerint. Az intézményi jegyzés nagyjából tízszeres volt, míg a Pony.ai intézményi könyve közel nyolcszorosan telt túl.

A Pony.ai alapító-vezérigazgatója, James Peng a bevezetési ünnepségen úgy fogalmazott, hogy a közelmúlt eseményei és az amerikai likviditási helyzet "átmeneti" hatást gyakorolt a hongkongi árfolyamra, mivel a részvény az Egyesült Államokban kereskedett papírokhoz kötődik.

A befolyt forrásokat nagyléptékű kereskedelmi bevezetésre fordítjuk, így üzletünk bővülésére lehet számítani

– tette hozzá.

A rövid távú árfolyam-ingadozás nem befolyásolja a fejlődésünket. A részvényesek megnyugodhatnak.

A WeRide a bevételt munkaerőfelvételre, számítási kapacitásának növelésére, nemzetközi terjeszkedésre és értékesítési hálózat kiépítésére tervezi fordítani – közölte az alapító-vezérigazgató, Tony Han.

Az árfolyam-ingadozás normális. Hosszabb távon nagyon magabiztosak vagyunk a részvény teljesítményét illetően

– mondta.

A csütörtöki gyenge startot megelőzte a cégek amerikai tőzsdére bevezetett papírjainak szerdai esése: a WeRide 5,2%-kal, a Pony.ai 2%-kal gyengült New Yorkban.

Csütörtökön további két kínai vállalat is bemutatkozott Hongkongban. A Vigonvita Life Sciences árfolyama napközben akár 191%-ot is emelkedett 97 hongkongi dollárig, közel megháromszorozva a 33,37 hongkongi dolláros kibocsátási árat, amely mellett 587 millió hongkongi dollárt vont be. Később 153%-os pluszban forgott.

A Ningbo Joyson Electronic, autóipari elektronikai és biztonsági beszállító – amely már a sanghaji tőzsdén is jegyzett – részvényei körülbelül 7,2%-ot estek, miután 22 hongkongi dolláros áron 3,41 milliárd hongkongi dollárt vont be.

Miközben a Vigonvita ralizott, a másik három gyengébb nyitása részben a kínai vagy amerikai jegyzések teljesítményére vezethető vissza

– mondta George Au, a Phillip Securities értékesítési igazgatóhelyettese. Hozzátette:

Az IPO-piac nem hűlt ki, amit a Vigonvita több mint 6000-szeresen túljegyzett ajánlata is jelez.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ