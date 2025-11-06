Két önvezető autós céget is bevezettek a tőzsdére, csúnyán beszakadt az árfolyamuk

Elemzők az új kibocsátások okozta túlkínálattal és a tengerentúli jegyzések alakulásával magyarázták az esést. A WeRide az IPO-árhoz képest 10%-kal, a Pony.ai 9,3%-kal zárt lejjebb, miután a két kínai önvezető technológát fejlesztő vállalat együtt csaknem 1,2 milliárd dollárt vont be a nyilvános részvénykibocsátásokon.
A gyenge teljesítmény egy nappal azután jött, hogy az elektromosautó-gyártó Seres Group első kereskedési napját változatlanul zárta. A papír csütörtökön 4,6%-ot esett. Ezzel szemben a Hang Seng-index kétnapos lejtmenetet megfordítva 2,1%-os pluszban zárt.
Hongkong idén a világ legaktívabb tőkebevonási piacává vált: az LSEG adatai szerint 31,25 milliárd dollár folyt be elsődleges és másodlagos kibocsátásokból. A kibocsátási hullám nyomán – a speciális célú felvásárló társaságokat (SPAC) nem számítva – Hongkong megelőzte a New York-i Értéktőzsdét és a Nasdaqot, mint az év vezető bevezetési helyszíne.
A mostani eladási nyomás részben az új bevezetések koncentrációjának következménye, ami kevesebb pénzt hagy egy-egy kibocsátásra
– mondta Kenny Ng, az Everbright Securities International hongkongi stratégája.
A hongkongi piac iránytalan mozgása összességében szintén rontotta a részvények teljesítményét
– tette hozzá, a Pony.ai és a WeRide papírjaira utalva.
A Pony.ai körülbelül 863 millió, a WeRide pedig csaknem 308 millió dollárt vont be. A WeRide különösen népszerű volt a lakossági befektetők körében: a lakossági rész mintegy 77-szeres túljegyzést ért el a hatósági bejelentések szerint. Az intézményi jegyzés nagyjából tízszeres volt, míg a Pony.ai intézményi könyve közel nyolcszorosan telt túl.
A Pony.ai alapító-vezérigazgatója, James Peng a bevezetési ünnepségen úgy fogalmazott, hogy a közelmúlt eseményei és az amerikai likviditási helyzet "átmeneti" hatást gyakorolt a hongkongi árfolyamra, mivel a részvény az Egyesült Államokban kereskedett papírokhoz kötődik.
A befolyt forrásokat nagyléptékű kereskedelmi bevezetésre fordítjuk, így üzletünk bővülésére lehet számítani
– tette hozzá.
A rövid távú árfolyam-ingadozás nem befolyásolja a fejlődésünket. A részvényesek megnyugodhatnak.
A WeRide a bevételt munkaerőfelvételre, számítási kapacitásának növelésére, nemzetközi terjeszkedésre és értékesítési hálózat kiépítésére tervezi fordítani – közölte az alapító-vezérigazgató, Tony Han.
Az árfolyam-ingadozás normális. Hosszabb távon nagyon magabiztosak vagyunk a részvény teljesítményét illetően
– mondta.
A csütörtöki gyenge startot megelőzte a cégek amerikai tőzsdére bevezetett papírjainak szerdai esése: a WeRide 5,2%-kal, a Pony.ai 2%-kal gyengült New Yorkban.
Csütörtökön további két kínai vállalat is bemutatkozott Hongkongban. A Vigonvita Life Sciences árfolyama napközben akár 191%-ot is emelkedett 97 hongkongi dollárig, közel megháromszorozva a 33,37 hongkongi dolláros kibocsátási árat, amely mellett 587 millió hongkongi dollárt vont be. Később 153%-os pluszban forgott.
A Ningbo Joyson Electronic, autóipari elektronikai és biztonsági beszállító – amely már a sanghaji tőzsdén is jegyzett – részvényei körülbelül 7,2%-ot estek, miután 22 hongkongi dolláros áron 3,41 milliárd hongkongi dollárt vont be.
Miközben a Vigonvita ralizott, a másik három gyengébb nyitása részben a kínai vagy amerikai jegyzések teljesítményére vezethető vissza
– mondta George Au, a Phillip Securities értékesítési igazgatóhelyettese. Hozzátette:
Az IPO-piac nem hűlt ki, amit a Vigonvita több mint 6000-szeresen túljegyzett ajánlata is jelez.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Citi: elkezdtek kitárazni a bitcoin-bálnák
Részben ez állhat az esés mögött.
Vesztésre áll az emberiség egy fontos küzdelemben: egy utolsó reménye maradt még a Földnek
Fontos jelentés látott napvilágot.
Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát
Tolongtak a befektetők.
Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét
A Wizz Air egyik különgépével utazik a delegáció.
Lefordult a magyar tőzsde, ütik a Richtert
Jelentett a gyógyszergyártó.
Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?
Most jöhet a szünet.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.