Lefordult a magyar tőzsde, ütik a Richtert
Lefordult a magyar tőzsde, ütik a Richtert

A várakozásokhoz képest gyenge harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé ma hajnalban a Richter, melyet követően jelentős mínuszba került a gyógyszergyártó árfolyama, ami a BUX indexet is lefelé húzza.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,4 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 107 012 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll. Eközben az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Richter árfolyama 1,8 százalékot esett a vártnál gyengébb harmadik negyedéves számok után.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Rába is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

