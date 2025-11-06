Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt

Az Advanced Micro Devices (AMD) kedden az elemzői konszenzust felülmúló negyedik negyedéves árbevételi előrejelzést adott, a többmilliárd dolláros adatközponti beruházásokra és a AI-chipek iránti keresletre hivatkozva. Jelentős megrendelések érkeztek többek között az OpenAI-tól és az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumától. A befektetők arra számítanak, hogy a fejlett processzorokra fordított kiadások kitartanak, ugyanakkor élnek az aggodalmak, hogy az AI-őrület nem feltétlenül termeli meg a várakozásokhoz szükséges készpénzt.
A cég 9,6 milliárd dollár körüli, plusz–mínusz 300 millió dolláros sávban mozgó negyedik negyedéves bevétellel számol, szemben az LSEG által összesített 9,15 milliárd dolláros elemzői konszenzussal. A bejelentés után a részvény az zárás utáni kereskedésben mintegy 3%-ot esett. Az AMD papírjai ugyanakkor idén már több mint megduplázták értéküket, ütemük meghaladta a piacvezető Nvidia részvényeinek emelkedését is, noha a nagyobb rivális piaci kapitalizációja az 5 ezermilliárd dolláros szintet is elérte.
Michael Schulman, a Running Point Capital befektetési igazgatója szerint a zárás utáni kereskedésben látott visszaesést részben rövid távú profitrealizálás magyarázhatja. Hozzátette: a befektetők a gazdaság kilátásai és a félvezetőipari részvények értékeltsége miatt is aggódnak, amelyekbe időbe telhet "belenőni".
Az AMD a harmadik negyedévben 9,25 milliárd dolláros árbevételt ért el, meghaladva a 8,74 milliárd dolláros konszenzust. Mivel az utóbbi időben felerősödtek az AI-lufitól való félelmek a Wall Streeten, a vállalat számait kiemelt figyelem övezte.
A kulcsfontosságú, AI-chipeket tartalmazó adatközponti üzletág a szeptemberrel zárult negyedévben 22%-kal, 4,3 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva a 4,09 milliárd dolláros várakozást. A gyorsjelentést követő konferenciahíváson a vezetés közölte, hogy engedélyt kaptak a MI300-as sorozat módosított változatainak kínai értékesítésére, de az eladások még nem indultak. Az Nvidia szintén engedélyt kapott bizonyos fejlett AI-chipjeinek kínai értékesítésére.
A technológiai óriások továbbra is következetesen kitartanak a jelentős AI-hardverberuházások mellett, amelyeknek nagy része chipekre megy – ebből az AMD is profitál. Az egyik legnagyobb ügyfél, a Microsoft a múlt hónapban rekordszintű, közel 35 milliárd dolláros tőkekiadásról számolt be pénzügyi első negyedévében, amelynek nagyjából felét elsősorban chipekre költötte.
A nagy technológiai vállalatok AI-chipköltései mellett a bővülő adatközponti kapacitások a szerverprocesszorok (CPU-k) iránti keresletet is felhajtották – ezen a piacon az AMD következetesen részesedést nyer az Intel rovására. Az elemzők széles körben arra számítanak, hogy ez növeli az AMD hagyományos adatközponti chipjeinek eladásait, amelyeket a szerverekben az AI-GPU-k mellett használnak.
A személyi számítógépes piacot kiszolgáló kliens üzletág értékesítése 46%-kal, 2,8 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben. A PC-végpiaci kereslet nőtt, mivel a fogyasztók AI-képes gépekre váltanak, és egy Windows-frissítési ciklus is ösztönözte az eladásokat. A Gartner előzetes adatai világszerte 8%-os növekedést mutatnak a harmadik negyedéves PC-kiszállításokban.
A negyedik negyedévre az AMD 54%-os kiigazított bruttó marzsot vár, szemben az 54,5%-os konszenzussal. A harmadik negyedévben a kiigazított bruttó marzs 54% volt, ami enyhén felülmúlta a várakozásokat. A vállalat a megnövekedett kereslet kielégítésére bővíti legújabb chipjei gyártását, és – az Nvidiához hasonlóan – a teljes AI-rendszerekig skálázta fel kínálatát, ami költséges felfutást igényel.
Részvényalapú juttatásokkal és egyéb tételekkel korrigálva
az AMD részvényenként 1,20 dolláros nyereségről számolt be a harmadik negyedévben, meghaladva az 1,16 dolláros konszenzust.
A vállalat a múlt hónapban közölte, hogy többéves megállapodás keretében AI-chipeket szállít az OpenAI számára, ami évente több tízmilliárd dolláros bevételt hozhat, és opciót ad a startupnak akár 10%-os részesedés megszerzésére a chipgyártóban.
A megállapodás több százezer darab AMD GPU telepítését tartalmazza, ami nagyjából 5 millió amerikai háztartás áramfogyasztásának felel meg, és mintegy háromszorosa a Hoover-gát áramtermelésének. Mindez tovább erősítette az optimizmust az AMD esélyeivel kapcsolatban a leggyorsabb, legszélesebb körben használt AI-chipekért zajló versenyben.
Az elemzők ugyanakkor úgy látják, hogy a jövedelmező GPU-piacon az Nvidia fölénye továbbra is nagyrészt érintetlen, miközben az AMD nagyobb szeletért küzd az AI-chipek piacán.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Közel lehet a lezárás.
Példátlan felvételek készültek a Naprendszerünkben közlekedő csillagközi objektumról
Az eddigi legközelebbi megfigyelések egyike.
Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket
Egyelőre felmérések zajlanak.
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Ha bekövetkezik, az a magyar gazdaságot is recesszióba ránthatja.
Karbonsemleges szálloda, luxuslakások és Rákosrendező a Property Awards-on
Az Év koncepciója-díjra pályázó előadások és az egyetemisták terve.
Szivárognak a felvételek: szép csendben megvillantotta az Egyesült Államok legújabb nukleáris fegyverét
Titokzatos projekt került napvilágra.
Kiderült az igazság az OpenAI tőzsdei bevezetéséről: a pénzügyi vezető elmondta, mikor várható
Bizonyára lenne rá érdeklődés.
Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2025-ben!
18 elismerést osztott ki a Portfolio.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.