Nagy meglepetés az AMD-től, gyorsan nő a cég az AI miatt

Az AMD erős harmadik negyedéves számokat és a vártnál optimistább negyedik negyedéves előrejelzést tett közzé, amit az adatközponti és AI-chip üzletág növekedése hajtott.

Az Advanced Micro Devices (AMD) kedden az elemzői konszenzust felülmúló negyedik negyedéves árbevételi előrejelzést adott, a többmilliárd dolláros adatközponti beruházásokra és a AI-chipek iránti keresletre hivatkozva. Jelentős megrendelések érkeztek többek között az OpenAI-tól és az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumától. A befektetők arra számítanak, hogy a fejlett processzorokra fordított kiadások kitartanak, ugyanakkor élnek az aggodalmak, hogy az AI-őrület nem feltétlenül termeli meg a várakozásokhoz szükséges készpénzt.

A cég 9,6 milliárd dollár körüli, plusz–mínusz 300 millió dolláros sávban mozgó negyedik negyedéves bevétellel számol, szemben az LSEG által összesített 9,15 milliárd dolláros elemzői konszenzussal. A bejelentés után a részvény az zárás utáni kereskedésben mintegy 3%-ot esett. Az AMD papírjai ugyanakkor idén már több mint megduplázták értéküket, ütemük meghaladta a piacvezető Nvidia részvényeinek emelkedését is, noha a nagyobb rivális piaci kapitalizációja az 5 ezermilliárd dolláros szintet is elérte.

Michael Schulman, a Running Point Capital befektetési igazgatója szerint a zárás utáni kereskedésben látott visszaesést részben rövid távú profitrealizálás magyarázhatja. Hozzátette: a befektetők a gazdaság kilátásai és a félvezetőipari részvények értékeltsége miatt is aggódnak, amelyekbe időbe telhet "belenőni".

Az AMD a harmadik negyedévben 9,25 milliárd dolláros árbevételt ért el, meghaladva a 8,74 milliárd dolláros konszenzust. Mivel az utóbbi időben felerősödtek az AI-lufitól való félelmek a Wall Streeten, a vállalat számait kiemelt figyelem övezte.

A kulcsfontosságú, AI-chipeket tartalmazó adatközponti üzletág a szeptemberrel zárult negyedévben 22%-kal, 4,3 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva a 4,09 milliárd dolláros várakozást. A gyorsjelentést követő konferenciahíváson a vezetés közölte, hogy engedélyt kaptak a MI300-as sorozat módosított változatainak kínai értékesítésére, de az eladások még nem indultak. Az Nvidia szintén engedélyt kapott bizonyos fejlett AI-chipjeinek kínai értékesítésére.

A technológiai óriások továbbra is következetesen kitartanak a jelentős AI-hardverberuházások mellett, amelyeknek nagy része chipekre megy – ebből az AMD is profitál. Az egyik legnagyobb ügyfél, a Microsoft a múlt hónapban rekordszintű, közel 35 milliárd dolláros tőkekiadásról számolt be pénzügyi első negyedévében, amelynek nagyjából felét elsősorban chipekre költötte.

A nagy technológiai vállalatok AI-chipköltései mellett a bővülő adatközponti kapacitások a szerverprocesszorok (CPU-k) iránti keresletet is felhajtották – ezen a piacon az AMD következetesen részesedést nyer az Intel rovására. Az elemzők széles körben arra számítanak, hogy ez növeli az AMD hagyományos adatközponti chipjeinek eladásait, amelyeket a szerverekben az AI-GPU-k mellett használnak.

A személyi számítógépes piacot kiszolgáló kliens üzletág értékesítése 46%-kal, 2,8 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben. A PC-végpiaci kereslet nőtt, mivel a fogyasztók AI-képes gépekre váltanak, és egy Windows-frissítési ciklus is ösztönözte az eladásokat. A Gartner előzetes adatai világszerte 8%-os növekedést mutatnak a harmadik negyedéves PC-kiszállításokban.

A negyedik negyedévre az AMD 54%-os kiigazított bruttó marzsot vár, szemben az 54,5%-os konszenzussal. A harmadik negyedévben a kiigazított bruttó marzs 54% volt, ami enyhén felülmúlta a várakozásokat. A vállalat a megnövekedett kereslet kielégítésére bővíti legújabb chipjei gyártását, és – az Nvidiához hasonlóan – a teljes AI-rendszerekig skálázta fel kínálatát, ami költséges felfutást igényel.

Részvényalapú juttatásokkal és egyéb tételekkel korrigálva

az AMD részvényenként 1,20 dolláros nyereségről számolt be a harmadik negyedévben, meghaladva az 1,16 dolláros konszenzust.

A vállalat a múlt hónapban közölte, hogy többéves megállapodás keretében AI-chipeket szállít az OpenAI számára, ami évente több tízmilliárd dolláros bevételt hozhat, és opciót ad a startupnak akár 10%-os részesedés megszerzésére a chipgyártóban.

A megállapodás több százezer darab AMD GPU telepítését tartalmazza, ami nagyjából 5 millió amerikai háztartás áramfogyasztásának felel meg, és mintegy háromszorosa a Hoover-gát áramtermelésének. Mindez tovább erősítette az optimizmust az AMD esélyeivel kapcsolatban a leggyorsabb, legszélesebb körben használt AI-chipekért zajló versenyben.

Az elemzők ugyanakkor úgy látják, hogy a jövedelmező GPU-piacon az Nvidia fölénye továbbra is nagyrészt érintetlen, miközben az AMD nagyobb szeletért küzd az AI-chipek piacán.

