Soha nem látott méretű beruházásra készül a Google Németországban
Portfolio
A Google a jövő héten bemutatja eddigi legnagyobb németországi beruházási tervét.

A Handelsblatt csütörtöki beszámolója szerint a részleteket november 11-én ismertetik. A bejelentés Lars Klingbeil pénzügyminiszterrel közös sajtótájékoztatón várható.

A projekt

infrastruktúra- és adatközpont-építést, valamint a megújuló energia és a hulladékhő hasznosítását célzó innovációk előmozdítását foglalja magában.

A lap egy Google-dokumentumra hivatkozott.

A vállalat emellett bővíteni kívánja németországi jelenlétét Münchenben, Frankfurtban és Berlinben. A Reuters e-mailes megkeresésére a Google egyelőre nem reagált.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

