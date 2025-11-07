Árcsökkentésekbe kezdett az IKEA

A svéd IKEA márka globális franchise-tulajdonosa, az Inte IKEA Group szerint az augusztus 31-én zárult üzleti évben az üzemi eredmény mintegy 1,7 milliárd euróra csökkent, ami

26 százalékos visszaesés.

A visszaesést tudatos árcsökkentések, a dráguló alapanyagok és a vámok okozták, amelyek szűkítették a marzsokat, noha az értékesítés volumene nőtt. A cég a lépésekkel a gyengülő fogyasztói kereslet közepette igyekezett megőrizni az eladásokat.

Nagyjából ott zártunk, ahol szerettük volna

– kommentálta az eredményeket Henrik Elm pénzügyi igazgató. A csoport bruttó árrése 16%-ról 14%-ra szűkült, összhangban a megfizethetőséget célzó árcsökkentésekkel. A vámok és a beszerzési költségek különösen az év második felében gyakoroltak nyomást az eredményre. A bevétel 26,3 milliárd eurón stagnált, miközben a nagykereskedelmi mennyiségek mintegy 6%-kal nőttek, mert a kiskereskedők készleteiket újjáépítették.

A világ kiskereskedőihez hasonlóan az IKEA-t is érintette a kereskedelmi bizonytalanság Donald Trump vámjai miatt, miközben a gazdasági lassulás miatt visszaestek a nem alapvető fogyasztói kiadások.

Címlapkép forrása: Shutterstock