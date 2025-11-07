Árcsökkentésekbe kezdett az IKEA

A svéd IKEA márka globális franchise-tulajdonosa, az Inte IKEA Group szerint az augusztus 31-én zárult üzleti évben az üzemi eredmény mintegy 1,7 milliárd euróra csökkent, ami
26 százalékos visszaesés.
A visszaesést tudatos árcsökkentések, a dráguló alapanyagok és a vámok okozták, amelyek szűkítették a marzsokat, noha az értékesítés volumene nőtt. A cég a lépésekkel a gyengülő fogyasztói kereslet közepette igyekezett megőrizni az eladásokat.
Nagyjából ott zártunk, ahol szerettük volna
– kommentálta az eredményeket Henrik Elm pénzügyi igazgató. A csoport bruttó árrése 16%-ról 14%-ra szűkült, összhangban a megfizethetőséget célzó árcsökkentésekkel. A vámok és a beszerzési költségek különösen az év második felében gyakoroltak nyomást az eredményre. A bevétel 26,3 milliárd eurón stagnált, miközben a nagykereskedelmi mennyiségek mintegy 6%-kal nőttek, mert a kiskereskedők készleteiket újjáépítették.
A világ kiskereskedőihez hasonlóan az IKEA-t is érintette a kereskedelmi bizonytalanság Donald Trump vámjai miatt, miközben a gazdasági lassulás miatt visszaestek a nem alapvető fogyasztói kiadások.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Ez Moszkva hivatalos prognózisa.
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Románia visszacsinálná az amerikai csapatkivonást.
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Moszkva hivatalosan is reagált az elmúlt napok nagy hírére.
15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek
Hatalmasat növekedett a társaság.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Héja hangvételű üzenetet küldött.
Nagy változás jön a Coca-Colánál
A GVH vizsgálatának hatására.
Rábólintott az Egyesült Államok tűzszüneti felhívására az egyik háborús fél – Véget érhet az évek óta tartó öldöklés?
A brutális RSF hajlik a fegyvernyugvásra.
Életjelet mutatott a német gazdaság
Nem várt területről érkezett a jó hír.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!