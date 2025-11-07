A magyar központú diszkont légitársaság pénteken közölte, hogy a nyereségesség előtérbe helyezése érdekében módosította beszerzési ütemtervét, és visszavágta a nagy hatótávú típusokra vonatkozó elköteleződését.
A megállapodás értelmében 36 darab A321XLR-re szóló rendelését rövidebb hatótávú A321neo modellekre alakította át. Így az A321XLR-megrendelések száma 47-ről 11-re csökken.
A teljes rendelésállomány továbbra is 273 repülőgépből áll.
Az elmúlt években a Wizz Air pénzügyileg nehezen tartotta a lépést európai riválisaival. Ennek egyik oka az Airbus-flottáját érintő hajtóműproblémák miatti kényszerű földön tartása volt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Forrás: Földházi Árpád WizzAir
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
Halasztások jönnek a pénzügyi nehézségek közepette.
Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét
Nemcsak belföldön, de külföldön is készülnek a Kínától független kitermelésre.
Árulással vádolják Németországban az AfD-t, áll a bál a Bundestagban
Oroszországba készül a radikális párt, már a betiltásukat szorgalmazzák.
Profi befektetők, élőben, 2026 legnagyobb sztorijairól - Signature előfizetőinknek ez a rendezvény díjmentes!
Kiderül, hogyan lehet meggazdagodni a mesterséges intelligencia korában.
Rossz hírt közölt a Honda
Fáj már a chiphiány.
Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton
A nemzetgazdasági miniszter lezártnak tekinti a kamatvitát a jegybankkal.
Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk
Ezer milliárd dollár.
Milliárdos orosz bevételeket venne el az EU, Magyarország tehet botot a küllők közé
Ezúttal néhány ország is a budapesti vezetés mellé állhat a blokkoláskor.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?