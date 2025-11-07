  • Megjelenítés
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről

Portfolio
A Wizz Air a korábban 2030-ra ütemezett 88 Airbus repülőgép átvételét a 2033-as pénzügyi évre halasztja.

A magyar központú diszkont légitársaság pénteken közölte, hogy a nyereségesség előtérbe helyezése érdekében módosította beszerzési ütemtervét, és visszavágta a nagy hatótávú típusokra vonatkozó elköteleződését.

A megállapodás értelmében 36 darab A321XLR-re szóló rendelését rövidebb hatótávú A321neo modellekre alakította át. Így az A321XLR-megrendelések száma 47-ről 11-re csökken.

A teljes rendelésállomány továbbra is 273 repülőgépből áll.

Az elmúlt években a Wizz Air pénzügyileg nehezen tartotta a lépést európai riválisaival. Ennek egyik oka az Airbus-flottáját érintő hajtóműproblémák miatti kényszerű földön tartása volt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Forrás: Földházi Árpád WizzAir

