Ezek a biztosítók állnak most nyerésre a kötelező biztosítási kampányban
Ezek a biztosítók állnak most nyerésre a kötelező biztosítási kampányban

A november 2-án kezdődött év végi kgfb-kampány első napjaiban a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 32 900 forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbbi szinttel - közölte saját adataira hivatkozva az Insura.hu.

A alkuszi portálon keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 78 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül négy szereplőnél:

a Genertelnél, a Signalnál, a K&H-nál, valamint a Generalinálköti meg az új biztosítását.

Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenhetők. Nem véletlen, hogy ma már az ügyfelek 95 százaléka egyösszegben rendezi az éves díját, hiszen ezért ugyanúgy díjkedvezmény jár, mint a átutalásos vagy kártyás díjfizetésért – csekkre idén már csak a szerződők 11 százaléka tart igényt. Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot. A kevés újdonság között kiemelkedik az egyik biztosító ajánlata, amely egy vezetést figyelő és elemző, okostelefonon futó alkalmazás letöltéséért és rendszeres alkalmazásáért ad díjkedvezményt az erre vállalkozóknak.

 Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkező autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek. A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amit az érintettek a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton, vagy pedig e-mailben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

