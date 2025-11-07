  • Megjelenítés
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
Üzlet

Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság

Portfolio
A holland kormány kész felfüggeszteni a Nexperiára vonatkozó miniszteri rendeletet, ha Kína újraindítja a kritikus fontosságú chipek exportját.

A Bloomberg News, az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

a kabinet félretenné azt a rendelkezést, amely felhatalmazta a kormányt a chipgyártó Nexperia kulcsfontosságú vállalati döntéseinek blokkolására vagy módosítására.

Ha a szállítmányok a következő napokban valóban újraindulnak, a miniszteri rendeletet akár már a jövő héten felfüggeszthetik.

A vállalat kínai tulajdonlásával és irányításával kapcsolatos vita nyomán kialakult Nexperia-chiphiány megzavarta az autóipari ellátási láncokat, visszafogta a termelést, és egyes vevőknél kényszerszabadságoláshoz vezetett. A cég termékei széles körben jelen vannak az ipari, számítástechnikai, mobil- és fogyasztói elektronikai eszközökben is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

