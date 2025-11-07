Jelentett a Mol és az OTP - Mutatjuk, mit csinálnak a részvények

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde,
a BUX 0,4 százalékos pluszban van,
így jelenleg 107 309 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a tegnap jelentő Richter árfolyama 1 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 0,8 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához képest a ma hajnali gyoprsjelentés után. Az EBIT és az EBITDA szintjén felülteljesítette a várakozásokat az olajcég, az adózott eredmény viszont elmaradt a konszenzustól, és a menedzsment lfelfelé módosította idei eredmény-elvárását.
Eközben az OTP árfolyama 0,4 százalékot esett a negyedéves jelentés után annak ellenére, hogy hajszálnyival felülmúlták a számok a várakozásokat.
A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom gyorsjelentése van hátra jövő héten, a részvények árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Masterplast teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a BIF indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Rába is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
