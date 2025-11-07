  • Megjelenítés
Műholdas programot indít a Vodafone
Üzlet

Műholdas programot indít a Vodafone

Portfolio
A Vodafone és az AST SpaceMobile Németországban alakítja ki európai műholdas központját, a rendszer közvetlen műhold–okostelefon kapcsolatot kínálna, a kereskedelmi indulás 2026-ban várható.

A Vodafone és az AST SpaceMobile Németországban alakítja ki európai műholdas központját. A cél egy olyan rendszer, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a műholdak és az okostelefonok között kereskedelmi és kormányzati felhasználásra egész Európában.

A felek pénteken közölték, hogy az operációs központ lehetséges helyszínei München vagy Hannover környéke. A működtetést az általuk létrehozott közös vállalat végzi.

A szolgáltatás csatlakozást biztosítana a kontinens mobilhálózati üzemeltetőinek. Támogatja a kereskedelmi mobil szélessávú szolgáltatásokat, valamint a közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatokat. A Vodafone szerint az Európai Unió 21 tagállamában működő szolgáltatók jelezték érdeklődésüket a megoldás iránt, amely a világűrben lévő műholdakról a Földre sugárzott telefonjelekre épül.

A kereskedelmi indulás 2026-ra várható. Margherita Della Valle, a Vodafone vezérigazgatója szerint ez a "szuverén műholdas megoldás" biztonságos műholdas kommunikációt ad az európai operátorok kezébe, kiegészítve a földi hálózatokat. A brit mobilszolgáltató az AST egyik befektetője.

A műholdas szolgáltatók egyre aktívabban terjeszkednek a mobilkapcsolatok terén, mert nő a szélessávú internet iránti igény a rossz lefedettségű térségekben.

Az AST 2026-ig 60 műhold pályára állítását tervezi,

és Elon Musk Starlinkjével verseng a távközlési szolgáltatók partnerségéért. Jelenleg hat műholdja kering a Föld körül.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

