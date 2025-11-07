Rossz hírt közölt a Honda

A vállalat pénteken közölte, hogy a március végén záruló pénzügyi évére

a működési nyereséget 550 milliárd jenre várja, szemben a korábbi 700 milliárd jenes prognózissal.

Ez az elemzői várakozásoktól is elmarad: a konszenzus 869 milliárd jen volt.

A chiphiány és az ázsiai kereslet gyengülése miatt a Honda a globális autóeladási előrejelzését 3,62 millióról 3,34 millió darabra mérsékelte. A cég korábban több észak‑amerikai üzemében visszafogta vagy felfüggesztette a termelést, miután Peking megakadályozta a Nexperia kínai létesítményeiből történő alkatrészexportot.

A vállalat szerint a globális EV‑kereslet lassulása további terhet jelent: az elektromos autók arányát a teljes értékesítésen belül 30 százalék helyett 20 százalékra várják. Ez összhangban áll a korábbi jelzésekkel, miszerint a Honda visszafogja beruházásait és alacsonyabb EV‑értékesítési célokat tűz ki, részben az Egyesült Államokban érvényes adókedvezmények kifutása miatt. A Donald Trump elnöksége idején bevezetett autó‑ és alkatrészimport‑vámok szintén rontják a kilátásokat.

Az EV‑piac lassulása miatt a Honda leállítja egy meg nem nevezett modell fejlesztését, és megszünteti vagy csökkenti a partnerségi megállapodás keretében közösen fejlesztett modellek gyártását. A Nikkei pénteki beszámolója szerint a vállalat Kínában elhalasztja egy új elektromos autó bevezetését a helyi értékesítési stratégia felülvizsgálásának részeként.

A motorkerékpár‑üzletág továbbra is erős: a pénzügyi év első felében rekord darabszámot és működési eredményt ért el, jóllehet Vietnam visszafogta a volument - derül ki a gyorsjelentésből.

