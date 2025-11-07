  • Megjelenítés
Rossz hírt közölt a Honda
Üzlet

Rossz hírt közölt a Honda

Portfolio
A Honda Motor jelentősen visszavágta a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre vonatkozó működési eredmény-előrejelzését a chiphiány és az elektromosautó‑piac bizonytalan kilátásai miatt - írja a Bloomberg.

A vállalat pénteken közölte, hogy a március végén záruló pénzügyi évére

a működési nyereséget 550 milliárd jenre várja, szemben a korábbi 700 milliárd jenes prognózissal.

Ez az elemzői várakozásoktól is elmarad: a konszenzus 869 milliárd jen volt.

A chiphiány és az ázsiai kereslet gyengülése miatt a Honda a globális autóeladási előrejelzését 3,62 millióról 3,34 millió darabra mérsékelte. A cég korábban több észak‑amerikai üzemében visszafogta vagy felfüggesztette a termelést, miután Peking megakadályozta a Nexperia kínai létesítményeiből történő alkatrészexportot.

Még több Üzlet

Műholdas programot indít a Vodafone

Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság

A vállalat szerint a globális EV‑kereslet lassulása további terhet jelent: az elektromos autók arányát a teljes értékesítésen belül 30 százalék helyett 20 százalékra várják. Ez összhangban áll a korábbi jelzésekkel, miszerint a Honda visszafogja beruházásait és alacsonyabb EV‑értékesítési célokat tűz ki, részben az Egyesült Államokban érvényes adókedvezmények kifutása miatt. A Donald Trump elnöksége idején bevezetett autó‑ és alkatrészimport‑vámok szintén rontják a kilátásokat.

Az EV‑piac lassulása miatt a Honda leállítja egy meg nem nevezett modell fejlesztését, és megszünteti vagy csökkenti a partnerségi megállapodás keretében közösen fejlesztett modellek gyártását. A Nikkei pénteki beszámolója szerint a vállalat Kínában elhalasztja egy új elektromos autó bevezetését a helyi értékesítési stratégia felülvizsgálásának részeként.

A motorkerékpár‑üzletág továbbra is erős: a pénzügyi év első felében rekord darabszámot és működési eredményt ért el, jóllehet Vietnam visszafogta a volument - derül ki a gyorsjelentésből.

Kapcsolódó cikkünk

Napok kérdése a gyártósorok leállása: újabb chiphiány fenyegeti a globális autóipart

Élesedett Trump fegyvere, hatalmas pofont kapott az egész világ

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Újabb szintet ostromol a forint
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility