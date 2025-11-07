Széttépték a 4iG-t

A nemzetközi átlaghoz képest felülteljesített ma a BUX, a magyar tőzsde sztárja ma a 4iG volt.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 0,6 százalékot emelkedett, míg az OTP árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,5 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és az Appeninn vezette a sort 10,0 illetve 2,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB állt 2,1 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

