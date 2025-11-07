  • Megjelenítés
Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban
Üzlet

Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban

Portfolio
Jászai Gellért Washingtonban folytatta magas szintű egyeztetéseit a magyar–amerikai stratégiai együttműködés erősítéséről – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos magyar delegáció tagjaként Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több kiemelt jelentőségű találkozót folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés elmélyítése érdekében.

Jászai Gellért egyeztetett Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával. A megbeszélésen a 4iG Space and Defence Technologies vezetőivel közösen áttekintették a 4iG Csoport által októberben bejelentett, 100 millió dollár értékű tőkebefektetéshez kapcsolódó előkészítő folyamatok aktuális állását. A befektetés az amerikai Axiom Space vállalatot érinti, amely kulcsszerepet játszott Kapu Tibor űrmissziójának megvalósításában is. A felek emellett megvitatták a közösen fejlesztett, Föld körüli pályán működő, a földi infrastruktúrától független adatfeldolgozó központ (ODC – Orbital Data Center) projekt következő fejlesztési lépéseit is.

Jászai Gellért emellett tárgyalásokat folytatott Brendan Hanrahannel, az amerikai külügyminisztérium európai ügyekért felelős vezető tisztviselőjével, Mark Fleminggel, a Nyugat-Közép-Európai Ügyek Hivatalának igazgatójával, valamint Robert J. Palladinóval, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A megbeszélések középpontjában a magyar–amerikai kapcsolatokban rejlő lehetőségek álltak a pénteki magas szintű találkozókat megelőzően.

Végül a 4iG Csoport találkozott Michael Kratsios-al, Donald Trump tudományos és technológiai főtanácsadójával, akivel a két ország közötti stratégiai technológiai együttműködés — különösen a mesterséges intelligencia és az űripar — fejlesztéséről egyeztetett.

Még több Üzlet

Műholdas programot indít a Vodafone

Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság

Jászai Gellért szerint a pénteki nap történelmi jelentőségű lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban,

amely új alapokra helyezheti az üzleti, gazdasági és stratégiai együttműködést a két ország között.

Kapcsolódó cikkünk

Jászai Gellért is Washingtonban tárgyal

A digitális infrastruktúráról tárgyalt a 4iG Egyiptomban

Ezek az év legjobb és legrosszabb befektetései – Brutális különbségek a piacokon

Itt a bejelentés: Kapu Tibor csak a kezdet volt, újabb magyar űrhajóst lőnének fel a Nemzetközi Űrállomásra

Valósággal felrobbant a Rába árfolyama - Mi áll a háttérben?

Tenger alatti adatkábel-projektről tárgyalt Jászai Gellért

Budapesten tárgyalt Jászai Gellért a Kapu Tibort az űrbe juttató céggel

Katonai szakértőkkel bővíti vezetését a 4iG védelmi és űripari cége

Megállapodott az amerikai céggel a 4iG, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Újabb szintet ostromol a forint
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility