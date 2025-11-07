Történelmi megállapodást kötött Trump: olcsóbbak lesznek a világ legnépszerűbb fogyókúrás csodaszerei

A Trump-kormány megállapodott az Eli Lillyvel és a Novo Nordiskkal a testsúlycsökkentő készítmények árának mérsékléséről és a Medicare-hozzáférés bővítéséről.

Az Eli Lilly és a Novo Nordisk a Fehér Házban, Donald Trump elnök jelenlétében jelentették be: vámkedvezményekért és szélesebb Medicare-hozzáférésért cserébe

csökkentik a kasszasikernek számító Zepbound és Wegovy árát.

A lépés révén a világ legnépszerűbb gyógyszerei közül több is több Medicare-beteg számára válik elérhetővé, amely az idősebb amerikaiak állami egészségbiztosítása.

Korábban a Medicare nem térítette a kizárólag fogyásra szolgáló gyógyszereket, bár elérhetők voltak azoknak, akik az elhízás mellett például szívbetegségben vagy cukorbetegségben szenvednek. Jövő évtől szélesebb kör – köztük a túlsúlyos, prediabétesszel élők – vásárolhatja meg a Lilly Zepboundját és a Novo Wegovyját havi 245 dollárért. A Medicare-betegek havi önrésze 50 dollár.

A Lilly az injekcióját a jelenlegi árhoz képest havi 50 dollárral olcsóbban kínálja saját közvetlen értékesítési platformján, a LillyDirecten. A Novo a Wegovyt havi 499 dollárért árulja a NovoCare felületén. A készítmények amerikai listaára jelenleg meghaladja az 1000 dollárt havonta.

A megállapodás kevesebb mint 10 millió új beteget érinthet – írta Naresh Chouhan, az Intron Health elemzője. Az Eli Lilly vezérigazgatója szerint jelenleg mintegy 8–9 millió amerikai használ úgynevezett GLP-1 készítményeket. A Medicare-finanszírozás kiterjesztése akár 40 millió új, jogosult pácienst is jelenthet, és a kereskedelmi biztosítók körében is szélesebb körű fedezetet ösztönözhet.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő közölte, hogy a két cég készítményei hároméves türelmi időt kapnak a hamarosan bevezetendő, gyógyszerimportot érintő vámok alól. A feltételek hasonlók a riválisok korábbi megállapodásaihoz.

A megállapodás részeként a Lilly gyorsított elbírálást kap készülő testsúlycsökkentő tablettájára, a Novo pedig egy nagyobb dózisú injekció gyorsabb vizsgálatát nyeri el – közölték a cégek és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szóvivője. Ricks szerint a Lilly által kapott "voucher" hetekre rövidíti egy, akár egyéves engedélyezési folyamat időtartamát, így a tabletta, az orforglipron már márciusra megkaphatja a jóváhagyást. A legalacsonyabb dózis – jóváhagyás esetén – havi 149 dollárba kerül majd a vállalat szerint.

A nyár folyamán Trump 17 gyógyszergyártónak – köztük a Lillynek és a Novónak – küldött levelet. A követelések között szerepelt, hogy csökkentsék a Medicaidnek – az alacsony jövedelmű és fogyatékkal élő emberek biztosításának – felszámított árakat, értékesítsenek kedvezményes gyógyszereket közvetlenül a betegeknek, és az új készítményeket az Egyesült Államokban ugyanazon az áron kínálják, mint más fejlett országokban.

A Novo Nordisk árfolyama kismértékben, 0,8 százalékkal esik a ma reggeli kereskedésben, az Eli Lilly részvényei 0,5 százalékkal kerültek lejebb tegnap zárás után.

