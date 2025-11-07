Történelmi megállapodást kötött Trump: olcsóbbak lesznek a világ legnépszerűbb fogyókúrás csodaszerei

Az Eli Lilly és a Novo Nordisk a Fehér Házban, Donald Trump elnök jelenlétében jelentették be: vámkedvezményekért és szélesebb Medicare-hozzáférésért cserébe
csökkentik a kasszasikernek számító Zepbound és Wegovy árát.
A lépés révén a világ legnépszerűbb gyógyszerei közül több is több Medicare-beteg számára válik elérhetővé, amely az idősebb amerikaiak állami egészségbiztosítása.
Korábban a Medicare nem térítette a kizárólag fogyásra szolgáló gyógyszereket, bár elérhetők voltak azoknak, akik az elhízás mellett például szívbetegségben vagy cukorbetegségben szenvednek. Jövő évtől szélesebb kör – köztük a túlsúlyos, prediabétesszel élők – vásárolhatja meg a Lilly Zepboundját és a Novo Wegovyját havi 245 dollárért. A Medicare-betegek havi önrésze 50 dollár.
A Lilly az injekcióját a jelenlegi árhoz képest havi 50 dollárral olcsóbban kínálja saját közvetlen értékesítési platformján, a LillyDirecten. A Novo a Wegovyt havi 499 dollárért árulja a NovoCare felületén. A készítmények amerikai listaára jelenleg meghaladja az 1000 dollárt havonta.
A megállapodás kevesebb mint 10 millió új beteget érinthet – írta Naresh Chouhan, az Intron Health elemzője. Az Eli Lilly vezérigazgatója szerint jelenleg mintegy 8–9 millió amerikai használ úgynevezett GLP-1 készítményeket. A Medicare-finanszírozás kiterjesztése akár 40 millió új, jogosult pácienst is jelenthet, és a kereskedelmi biztosítók körében is szélesebb körű fedezetet ösztönözhet.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő közölte, hogy a két cég készítményei hároméves türelmi időt kapnak a hamarosan bevezetendő, gyógyszerimportot érintő vámok alól. A feltételek hasonlók a riválisok korábbi megállapodásaihoz.
A megállapodás részeként a Lilly gyorsított elbírálást kap készülő testsúlycsökkentő tablettájára, a Novo pedig egy nagyobb dózisú injekció gyorsabb vizsgálatát nyeri el – közölték a cégek és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság szóvivője. Ricks szerint a Lilly által kapott "voucher" hetekre rövidíti egy, akár egyéves engedélyezési folyamat időtartamát, így a tabletta, az orforglipron már márciusra megkaphatja a jóváhagyást. A legalacsonyabb dózis – jóváhagyás esetén – havi 149 dollárba kerül majd a vállalat szerint.
A nyár folyamán Trump 17 gyógyszergyártónak – köztük a Lillynek és a Novónak – küldött levelet. A követelések között szerepelt, hogy csökkentsék a Medicaidnek – az alacsony jövedelmű és fogyatékkal élő emberek biztosításának – felszámított árakat, értékesítsenek kedvezményes gyógyszereket közvetlenül a betegeknek, és az új készítményeket az Egyesült Államokban ugyanazon az áron kínálják, mint más fejlett országokban.
A Novo Nordisk árfolyama kismértékben, 0,8 százalékkal esik a ma reggeli kereskedésben, az Eli Lilly részvényei 0,5 százalékkal kerültek lejebb tegnap zárás után.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat
Hodorkovszkij szerint sem a szankciók, sem a dróntámadások nem ingatják meg az orosz háborús gépezetet.
Kemény feltételt szabott Belgium, megvan, milyen biztosítékot kínál az EU
Minden tagállamnak be kell dobnia a közösbe, ha Oroszország peren nyeri vissza az EU jóvátételi hitelét.
Műholdas programot indít a Vodafone
2026-ban várható a kereskedelmi szolgáltatások idulása.
Súlyos jelentés: egyszerre két stratégiai fontosságú várost is elveszthet Ukrajna
Kupjanszk központját is elérték az oroszok.
Mindenkit meglepett, mekkora pofont kapott Kína a vámháború miatt
Három éve nem látott szintre süllyedhet a növekedés.
Itt a fordulat az OTP-nél
Bencsik László értékelte a trendeket.
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
A holland kormány kész engedményeket tenni.
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?