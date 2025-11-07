Tovább száguld a magyar tőzsde sztárpapírja

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
4iG: +10%
A 4iG árfolyama már több mint 10 százalékos pluszban van ma, a forgalom 4,3 milliárd forint.
Összeomlott az amerikai fogyasztói bizalom
Nagyott romlott az amerikai fogyasztói bizalmi index az USA-ban. Elsősorban a jelenlegi helyzet megítélése aggasztó, amely valószínűleg nem független a több, mint eg yhónapja tartó komrányzati leállástól. Az 5 éves inflációs várakozások viszont csökkentek.
Nyomás alatt a techszektor az amerikai tőzsdén
Folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken a techszektor vezetésével, a Nasdaq0,8 százalékos mínusszal indítja a kereskedést, az S&P 500 0,6 százalékot, a Dow 0,5 százalékot esett.
Az Nvidia és az Oracle közel 2 százalékos mínuszban áll, a Tesla pedig 3,4 százalékot esett a nyitást követő percekben.
Nagy forgalommal emelkedik a 4iG
Több mint 9 százalékos pluszban állnak a 4iG részvényei, óriási a forgalom is a papírokban, 3,6 milliárd forint értékben cseréltek ma gazdát részvények.
15 éve van a tőzsdén a CIG Pannónia: új stratégiai célokkal megy tovább a biztosító
Szimbolikus csengetéssel ünnepelték a Budapesti Értéktőzsdén a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdei bevezetésének 15 éves évfordulóját. A magyar alapítású biztosítótársaság 2010-ben lépett a pesti parkettre, és tavalyi 58 milliárd forintos díjbevételével a biztosítási szektor 10. legnagyobb, közepes méretű szereplőjévé vált. Fedák István vezérigazgató a biztosító befektetői napján a társaság új stratégiai céljairól, Vágó Attila, az MBH Alapkezelő befektetési igazgatója pedig a biztosítókkal kapcsolatos optimista befektetői hangulatról is beszélt.
1 százalékos mínuszban a DAX
Jelentős esések bontakoztak ki délutánra az európai tőzsdéken:
- DAX -1%
- FTSE-100: -0,8%
- CAC-40: -0,5%
- Stoxx 600: -0,7%
Az amerikai piacokon is folytatódhat a lejtmenet a határidős indexek állása alapján, a Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,3-0,4 százalék közötti csökkenéssel kezdheti a kereskedést.
Bomba formában a Mol – Most érdemes beszállni?
A Mol kiemelkedő harmadik negyedéves eredménye után most számos elemzői eszközt segítségül hívva megnézzük, hogy mit gondolnak a profik a vállalatról, hogy olcsó-e jelenleg a részvény és annak is utánajárunk, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a jövőben a társaság teljesítményét. Végső soron arra a kérdésre keressük a választ, hogy érdemes-e részvényesként beszállni a Molba.
Újra lendületet kapott a magyar tőzsde sztárpapírja
Lefordultak az irányadó európai indexek, esik a BUX is a kereskedési nap felénél. Nagyot megy ma ismét a 4iG.
Újra romlik a hangulat Európában
Lefordultak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, az FTSE-100 0,6 százalékos, a CAC-40 0,3 százalékos, a Stoxx 600 0,5 százalékos mínuszban áll.
Nagy döntést hozott a Fed, de miért éppen most?
A Federal Reserve 2025 októberében finomhangolta a mérlegfőösszeg-szűkítési (QT) programját, mert a bankrendszer tartalékai a bőséges tartalékrendszer biztonságos működéséhez szükséges szint közelébe értek. Decembertől a Fed mérlege gyakorlatilag „befagy”: a lejáró államkötvényeket teljes egészében újrabefektetik, miközben a lejáró MBS-ekből befolyó összegeket rövid lejáratú kincstárjegyekbe forgatják. Ez a technikai megoldás idővel a rövidebb lejáratok felé tolja el a jegybank állampapír-portfóliójának szerkezetét. A cikkben azt vizsgálom, miért éppen most lépett a Fed, hogyan illeszkedik ez a lépés a tartalékrezsim logikájába, és milyen állampapír-portfólió szerkezet tekinthető optimálisnak a jegybank számára.
Ralizik a 4iG
Közel 8 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama és az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en. Friss hír a céggel kapcsolatban, hogy Jászai Gellért a magyar küldöttség részeként Washingtonban tárgyal.
Így állnak az európai tőzsdék
A tegnapi esések után többségében kis emelkedésekkel nyitnak a vezető európai tőzsdék, ez alól a brit piac kivétel:
- a Stoxx 600 0,2 százalékot emelkedett
- a DAX 0,3 százalékos pluszban áll
- a CAC-40 szintén 0,3 százalékot erősödött
- mag az FTSE-100 0,2 százalékot esett.
Itt a fordulat az OTP-nél
A magyar alaptevékenységben fordulat történt a vállalati hiteleknél, 2023-2024 stagnálása után dinamikusan nőnek a hitelek, különösen a mikro- és kisvállalati állományok, amik az első 9 hónapban 12 százalékkal nőttek, de a nagyvállalati állomány is 5 százalékkal nőtt. A ma hajnalban megjelent gyorsjelentés után Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a negyedévet és beszélt a kilátásokról.
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
A holland kormány kész felfüggeszteni a Nexperiára vonatkozó miniszteri rendeletet, ha Kína újraindítja a kritikus fontosságú chipek exportját.
Jelentett a Mol és az OTP - Mutatjuk, mit csinálnak a részvények
A negyedéves jelentéseké a főszepet ma a magyar tőzsdén, hajnalban tette közzé negyedéves számait a Mol és az OTP is. A két részvény árfolyama vegyesen reagál a negyedéves számokra, míg az OTP kismértékben esik, a Mol emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést. Az európai tőzsdéken egyébként visszafogott emelkedés látszik ma reggel a tegnapi esések után.
Emelkedik a Mol a jelentés után
A Mol árfolyama emelkedik a negyedéves gyorsjelentés után, 0,8 százalékos pluszban van a részvény, annak ellenére, hogy lefelé módosította a menedzsment az év végi eredmény-elvárását.
A Mol harmadik negyedévéről itt olvasható elemzésünk:
Csökkenéssel nyit az OTP
1 százalékos eséssel kezdi a kereskedést az OTP árfolyama a hajnalban publikált gyorsjelentés után, annak ellenére, hogy a negyedéves eredmények egy hajszálnyival jobbak lettek a várakozásoknál és a menedzsment érdemben nem változtatott a 2025-ös terveken.
Az OTP negyedévéről alábbi elemzésünkben írunk bővebben:
Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
A Wizz Air a korábban 2030-ra ütemezett 88 Airbus repülőgép átvételét a 2033-as pénzügyi évre halasztja.
Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban
Jászai Gellért Washingtonban folytatta magas szintű egyeztetéseit a magyar–amerikai stratégiai együttműködés erősítéséről – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.
Gyengélkedő transzatlanti utazások miatt aggódik a British Airways anyavállalata
A várakozásoknak közel megfelelő működési eredményről számolt be a harmadik negyedévre a British Airways, az időszakban 2,05 milliárd eurós nyereséget ért el a cég, ami 2 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szintről. Az elemzői konszenzus alapján 2,1 milliárd eurós profitot vártak a piacok. A légitársaság csoport, amely a British Airways mellett az Iberiát, a Vuelinget és az Aer Lingust is magában foglalja, ugyanakkor kiemelte, hogy az amerikai turista osztályú jegyek értékesítései gyengélkednek, ami a kritikus transzatlanti piac lassulását jelzi. Az Európából az Egyesült Államokba irányuló utazások száma Donald Trump hivatalba lépése óta esett vissza.
Tovább veszi részvényeit az Opus
Csütörtökön is vette saját részvényeit az Opus Global az április 8-án bejelentett tájékoztatásnak megfelelően, november 6-án 61 291 darab részvényt vásárolt a BÉT-en, 548,35 forintos átlagáron, vagyis 33,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 660 961 db, csoport szinten összesen 163 073 782 db (23,35%).
Rossz hírt közölt a Honda
A Honda Motor jelentősen visszavágta a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre vonatkozó működési eredmény-előrejelzését a chiphiány és az elektromosautó‑piac bizonytalan kilátásai miatt - írja a Bloomberg.
Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk
Döntöttek a Tesla részvényesei, többségük jóváhagyta Elon Musk közel ezer milliárd dolláros javadalmazási csomagját az éves közgyűlésen - írta a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett. A technológia szektor alulteljesítő az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette.
- Rossz hangulat átragadt ma reggel az ázsiai tőzsdékre is, a Nikkei 1,11 százalékot esett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékos mínuszban van.
- Az európai tőzsdék a tegnapi záróértékek közelében nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX futures 0,1 százalékos pluszban áll.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedhet, a S&P 500 szintén 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a német külkereskedelmi mérleg érkezik, amely most kiemelten fontos, mert a globális kereslet, a kínai kapcsolat és az energiaárak együtt mozgatják a német exportteljesítményt, ez pedig áttételesen az európai, különösképp a magyar ipari láncokra és a forint kockázati megítélésére is hat. Itthon az MNB októberi nemzetközi tartalékadata a külső sérülékenység és a piaci beáramlások/kiemelések állapotáról ad képet, ami a forint stabilitása szempontjából lényeges. Az USA-ban a nem-mezőgazdasági foglalkoztatás, az aktivitási ráta és a Michigan-hangulatindex lehet fontos a Federal Reserve következő lépéseinek maghatározásába: ha a munkaerőpiac tovább hűl.
Magyar vonatkozásban a Washingtonból érkező hírekre lesz érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 912,3
|-0,8%
|-1,3%
|0,5%
|10,3%
|7,3%
|65,6%
|S&P 500
|6 720,32
|-1,1%
|-1,5%
|-0,3%
|14,3%
|13,3%
|91,5%
|Nasdaq
|25 130,04
|-1,9%
|-2,4%
|0,6%
|19,6%
|20,9%
|107,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 883,68
|1,3%
|-0,9%
|6,1%
|27,5%
|28,9%
|109,2%
|Hang Seng
|26 485,9
|2,1%
|0,8%
|-1,8%
|32,0%
|29,0%
|3,0%
|CSI 300
|4 693,4
|1,4%
|-0,4%
|1,1%
|19,3%
|16,6%
|-3,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 734,02
|-1,3%
|-1,6%
|-2,6%
|19,2%
|24,7%
|90,2%
|CAC
|7 964,77
|-1,4%
|-2,4%
|-0,1%
|7,9%
|8,1%
|60,6%
|FTSE
|9 735,78
|-0,4%
|-0,2%
|2,7%
|19,1%
|19,2%
|64,7%
|FTSE MIB
|43 068,69
|-0,9%
|-0,3%
|-0,2%
|26,0%
|26,9%
|118,8%
|IBEX
|16 118
|0,1%
|0,5%
|3,6%
|39,0%
|40,2%
|134,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 933,5
|-0,5%
|-0,1%
|7,0%
|34,8%
|40,9%
|202,2%
|ATX
|4 767,33
|-0,4%
|0,4%
|0,8%
|30,1%
|35,6%
|121,4%
|PX
|2 418,53
|0,3%
|1,8%
|1,7%
|37,4%
|45,2%
|179,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 440
|-0,1%
|2,3%
|12,1%
|49,6%
|65,5%
|192,0%
|Mol
|2 904
|0,5%
|-3,1%
|5,4%
|6,4%
|9,7%
|76,4%
|Richter
|9 900
|-3,6%
|-5,3%
|-2,2%
|-4,8%
|-10,0%
|40,7%
|Magyar Telekom
|1 790
|1,6%
|0,6%
|-1,6%
|40,5%
|55,7%
|401,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,24
|-0,3%
|-1,8%
|-3,6%
|-16,8%
|-16,3%
|63,0%
|Brent
|63,44
|-0,2%
|-2,2%
|-3,1%
|-15,1%
|-16,1%
|60,4%
|Arany
|3 982,1
|0,1%
|-0,3%
|0,7%
|51,7%
|49,2%
|104,0%
|Devizák
|EURHUF
|386,4250
|0,0%
|-0,5%
|-0,7%
|-6,1%
|-5,9%
|7,9%
|USDHUF
|334,8716
|-0,6%
|-0,3%
|0,9%
|-15,7%
|-12,5%
|11,0%
|GBPHUF
|439,1899
|0,0%
|-0,6%
|-1,9%
|-11,7%
|-10,7%
|10,5%
|EURUSD
|1,1540
|0,5%
|-0,2%
|-1,5%
|11,4%
|7,5%
|-2,8%
|USDJPY
|154,3050
|0,0%
|0,1%
|2,9%
|-1,8%
|0,0%
|49,4%
|GBPUSD
|1,3103
|0,5%
|-0,3%
|-2,8%
|4,6%
|1,7%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|101 284
|-2,5%
|-6,5%
|-18,8%
|7,3%
|33,9%
|549,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-1,6%
|0,3%
|-1,4%
|-10,6%
|-8,0%
|398,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|-0,5%
|0,8%
|-2,1%
|10,8%
|9,3%
|-524,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,93
|0,1%
|0,7%
|0,6%
|4,7%
|-1,6%
|222,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor
Több konkrét megállapodást is köthet pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban – értesült a Bloomberg. A lap forrásai szerint elsősorban energetikai területen köthetnek szerződéseket a felek, többek között az atomenergia területén, illetve akár cseppfolyós földgázt (LNG) is vásárolhat Magyarország.
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel
Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein.
Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők
Ma hajnalban közzétette a 2025. évi harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol: ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a kedvező iparági környezetben remek teljesítményt rakott le az asztalra a hazai olajcég, főleg a feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó Downstream üzletág és a Fogyasztói Szolgáltatások szegmense húzták az eredményt. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül, hiszen "az új kihívások tükrében" lefelé módosítótta a Mol az év végi eredmény-elvárását, és egyúttal az is kiderült, hogy mekkora kár érte az olajcéget a százhalombattai tűzeset miatt.
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről.
Jászai Gellért is Washingtonban tárgyal
Washingtonban tárgyal Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.
