Tovább száguld a magyar tőzsde sztárpapírja

Folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken a techszektor vezetésével, a Nasdaq0,8 százalékos mínusszal indítja a kereskedést, az S&P 500 0,6 százalékot, a Dow 0,5 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az Nvidia és az Oracle közel 2 százalékos mínuszban áll, a Tesla pedig 3,4 százalékot esett a nyitást követő percekben.