Újra lendületet kapott a magyar tőzsde sztárpapírja
Újra lendületet kapott a magyar tőzsde sztárpapírja

Portfolio
Lefordultak az irányadó európai indexek, esik a BUX is a kereskedési nap felénél. Nagyot megy ma ismét a 4iG.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 0,5 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és a Rába vezeti a sort 8,3 illetve 3,3 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB áll 3,4 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,89 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
