Újra lendületet kapott a magyar tőzsde sztárpapírja

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 0,5 százalékot emelkedett, míg a Mol árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben az OTP árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a 4iG és a Rába vezeti a sort 8,3 illetve 3,3 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB áll 3,4 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,89 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Nora Sahinun
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Ez Moszkva hivatalos prognózisa.
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Románia visszacsinálná az amerikai csapatkivonást.
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Moszkva hivatalosan is reagált az elmúlt napok nagy hírére.
15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek
Hatalmasat növekedett a társaság.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Héja hangvételű üzenetet küldött.
Nagy változás jön a Coca-Colánál
A GVH vizsgálatának hatására.
Rábólintott az Egyesült Államok tűzszüneti felhívására az egyik háborús fél – Véget érhet az évek óta tartó öldöklés?
A brutális RSF hajlik a fegyvernyugvásra.
Életjelet mutatott a német gazdaság
Nem várt területről érkezett a jó hír.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?