Újra ütik a tőzsdéket
Újra ütik a tőzsdéket

Portfolio
Visszatért a rossz hangulat a napokban a tőzsdékre, elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények értékeltsége aggasztja a befektetőket. A vezető amerikai indexek 1-2 százalékos eséssel zárták a csütörtöki kereskedést és Ázsiára is átragadt a negatív hangulat, az európai indexek pedig a kezdeti emelkedések után a déli órákra ismét lefordultak. Itthon a Washingtonból érkező hírek mellett a Mol és az OTP részvényeit érdemes figyelni, mind a két vállalat ma hajnalban tette közzé negyedéves gyorsjelentését, és ralizik a 4iG, miközben Jászai Gellért Washingtonban tárgyal.

Újra romlik a hangulat Európában

Lefordultak az irányadó európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, az FTSE-100 0,6 százalékos, a CAC-40 0,3 százalékos, a Stoxx 600 0,5 százalékos mínuszban áll.

Nagy döntést hozott a Fed, de miért éppen most?

A Federal Reserve 2025 októberében finomhangolta a mérlegfőösszeg-szűkítési (QT) programját, mert a bankrendszer tartalékai a bőséges tartalékrendszer biztonságos működéséhez szükséges szint közelébe értek. Decembertől a Fed mérlege gyakorlatilag „befagy”: a lejáró államkötvényeket teljes egészében újrabefektetik, miközben a lejáró MBS-ekből befolyó összegeket rövid lejáratú kincstárjegyekbe forgatják. Ez a technikai megoldás idővel a rövidebb lejáratok felé tolja el a jegybank állampapír-portfóliójának szerkezetét. A cikkben azt vizsgálom, miért éppen most lépett a Fed, hogyan illeszkedik ez a lépés a tartalékrezsim logikájába, és milyen állampapír-portfólió szerkezet tekinthető optimálisnak a jegybank számára.

Nagy döntést hozott a Fed, de miért éppen most?
Ralizik a 4iG

Közel 8 százalékot emelkedett a 4iG árfolyama és az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en. Friss hír a céggel kapcsolatban, hogy Jászai Gellért a magyar küldöttség részeként Washingtonban tárgyal.

Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban

Így állnak az európai tőzsdék

A tegnapi esések után többségében kis emelkedésekkel nyitnak a vezető európai tőzsdék, ez alól a brit piac kivétel:

  • a Stoxx 600 0,2 százalékot emelkedett
  • a DAX 0,3 százalékos pluszban áll
  • a CAC-40 szintén 0,3 százalékot erősödött
  • mag az FTSE-100 0,2 százalékot esett.
Itt a fordulat az OTP-nél

A magyar alaptevékenységben fordulat történt a vállalati hiteleknél, 2023-2024 stagnálása után dinamikusan nőnek a hitelek, különösen a mikro- és kisvállalati állományok, amik az első 9 hónapban 12 százalékkal nőttek, de a nagyvállalati állomány is 5 százalékkal nőtt. A ma hajnalban megjelent gyorsjelentés után Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a negyedévet és beszélt a kilátásokról.

Itt a fordulat az OTP-nél
Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság

A holland kormány kész felfüggeszteni a Nexperiára vonatkozó miniszteri rendeletet, ha Kína újraindítja a kritikus fontosságú chipek exportját.

Fellélegezhetnek az autógyártók? Napokon belül megoldódhat az újabb súlyos chipválság
Jelentett a Mol és az OTP - Mutatjuk, mit csinálnak a részvények

A negyedéves jelentéseké a főszepet ma a magyar tőzsdén, hajnalban tette közzé negyedéves számait a Mol és az OTP is. A két részvény árfolyama vegyesen reagál a negyedéves számokra, míg az OTP kismértékben esik, a Mol emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést. Az európai tőzsdéken egyébként visszafogott emelkedés látszik ma reggel a tegnapi esések után.

Jelentett a Mol és az OTP - Mutatjuk, mit csinálnak a részvények
Emelkedik a Mol a jelentés után

A Mol árfolyama emelkedik a negyedéves gyorsjelentés után, 0,8 százalékos pluszban van a részvény, annak ellenére, hogy lefelé módosította a menedzsment az év végi eredmény-elvárását.

A Mol harmadik negyedévéről itt olvasható elemzésünk:

Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők

Csökkenéssel nyit az OTP

1 százalékos eséssel kezdi a kereskedést az OTP árfolyama a hajnalban publikált gyorsjelentés után, annak ellenére, hogy a negyedéves eredmények egy hajszálnyival jobbak lettek a várakozásoknál és a menedzsment érdemben nem változtatott a 2025-ös terveken.

Az OTP negyedévéről alábbi elemzésünkben írunk bővebben:

Tovább robog az OTP - Itt az új rekorder negyedév

Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről

A Wizz Air a korábban 2030-ra ütemezett 88 Airbus repülőgép átvételét a 2033-as pénzügyi évre halasztja.

Drasztikus döntést hozott a Wizz Air repülőgépeiről
Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban

Jászai Gellért Washingtonban folytatta magas szintű egyeztetéseit a magyar–amerikai stratégiai együttműködés erősítéséről – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Történelmi jelentőségű napot vár Jászai Gellért Washingtonban
Gyengélkedő transzatlanti utazások miatt aggódik a British Airways anyavállalata

A várakozásoknak közel megfelelő működési eredményről számolt be a harmadik negyedévre a British Airways, az időszakban 2,05 milliárd eurós nyereséget ért el a cég, ami 2 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szintről. Az elemzői konszenzus alapján 2,1 milliárd eurós profitot vártak a piacok. A légitársaság csoport, amely a British Airways mellett az Iberiát, a Vuelinget és az Aer Lingust is magában foglalja, ugyanakkor kiemelte, hogy az amerikai turista osztályú jegyek értékesítései gyengélkednek, ami a kritikus transzatlanti piac lassulását jelzi. Az Európából az Egyesült Államokba irányuló utazások száma Donald Trump hivatalba lépése óta esett vissza.

Tovább veszi részvényeit az Opus

Csütörtökön is vette saját részvényeit az Opus Global az április 8-án bejelentett tájékoztatásnak megfelelően, november 6-án 61 291 darab részvényt vásárolt a BÉT-en, 548,35 forintos átlagáron, vagyis 33,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 660 961 db, csoport szinten összesen 163 073 782 db (23,35%).

Rossz hírt közölt a Honda

A Honda Motor jelentősen visszavágta a 2026 márciusában záruló pénzügyi évre vonatkozó működési eredmény-előrejelzését a chiphiány és az elektromosautó‑piac bizonytalan kilátásai miatt - írja a Bloomberg.

Rossz hírt közölt a Honda
Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk

Döntöttek a Tesla részvényesei, többségük jóváhagyta Elon Musk közel ezer milliárd dolláros javadalmazási csomagját az éves közgyűlésen - írta a Cnbc.

Megszavazták a részvényesek: elképesztő összegű javadalmazást kaphat Elon Musk
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett. A technológia szektor alulteljesítő az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette.
  • Rossz hangulat átragadt ma reggel az ázsiai tőzsdékre is, a Nikkei 1,11 százalékot esett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékos mínuszban van.
  • Az európai tőzsdék a tegnapi záróértékek közelében nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX futures 0,1 százalékos pluszban áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedhet, a S&P 500 szintén 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a német külkereskedelmi mérleg érkezik, amely most kiemelten fontos, mert a globális kereslet, a kínai kapcsolat és az energiaárak együtt mozgatják a német exportteljesítményt, ez pedig áttételesen az európai, különösképp a magyar ipari láncokra és a forint kockázati megítélésére is hat. Itthon az MNB októberi nemzetközi tartalékadata a külső sérülékenység és a piaci beáramlások/kiemelések állapotáról ad képet, ami a forint stabilitása szempontjából lényeges. Az USA-ban a nem-mezőgazdasági foglalkoztatás, az aktivitási ráta és a Michigan-hangulatindex lehet fontos a Federal Reserve következő lépéseinek maghatározásába: ha a munkaerőpiac tovább hűl.

Magyar vonatkozásban a Washingtonból érkező hírekre lesz érdemes figyelni.

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 912,3 -0,8% -1,3% 0,5% 10,3% 7,3% 65,6%
S&P 500 6 720,32 -1,1% -1,5% -0,3% 14,3% 13,3% 91,5%
Nasdaq 25 130,04 -1,9% -2,4% 0,6% 19,6% 20,9% 107,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 883,68 1,3% -0,9% 6,1% 27,5% 28,9% 109,2%
Hang Seng 26 485,9 2,1% 0,8% -1,8% 32,0% 29,0% 3,0%
CSI 300 4 693,4 1,4% -0,4% 1,1% 19,3% 16,6% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 734,02 -1,3% -1,6% -2,6% 19,2% 24,7% 90,2%
CAC 7 964,77 -1,4% -2,4% -0,1% 7,9% 8,1% 60,6%
FTSE 9 735,78 -0,4% -0,2% 2,7% 19,1% 19,2% 64,7%
FTSE MIB 43 068,69 -0,9% -0,3% -0,2% 26,0% 26,9% 118,8%
IBEX 16 118 0,1% 0,5% 3,6% 39,0% 40,2% 134,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 933,5 -0,5% -0,1% 7,0% 34,8% 40,9% 202,2%
ATX 4 767,33 -0,4% 0,4% 0,8% 30,1% 35,6% 121,4%
PX 2 418,53 0,3% 1,8% 1,7% 37,4% 45,2% 179,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 440 -0,1% 2,3% 12,1% 49,6% 65,5% 192,0%
Mol 2 904 0,5% -3,1% 5,4% 6,4% 9,7% 76,4%
Richter 9 900 -3,6% -5,3% -2,2% -4,8% -10,0% 40,7%
Magyar Telekom 1 790 1,6% 0,6% -1,6% 40,5% 55,7% 401,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,24 -0,3% -1,8% -3,6% -16,8% -16,3% 63,0%
Brent 63,44 -0,2% -2,2% -3,1% -15,1% -16,1% 60,4%
Arany 3 982,1 0,1% -0,3% 0,7% 51,7% 49,2% 104,0%
Devizák              
EURHUF 386,4250 0,0% -0,5% -0,7% -6,1% -5,9% 7,9%
USDHUF 334,8716 -0,6% -0,3% 0,9% -15,7% -12,5% 11,0%
GBPHUF 439,1899 0,0% -0,6% -1,9% -11,7% -10,7% 10,5%
EURUSD 1,1540 0,5% -0,2% -1,5% 11,4% 7,5% -2,8%
USDJPY 154,3050 0,0% 0,1% 2,9% -1,8% 0,0% 49,4%
GBPUSD 1,3103 0,5% -0,3% -2,8% 4,6% 1,7% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 284 -2,5% -6,5% -18,8% 7,3% 33,9% 549,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -1,6% 0,3% -1,4% -10,6% -8,0% 398,5%
10 éves német állampapírhozam 2,62 -0,5% 0,8% -2,1% 10,8% 9,3% -524,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,93 0,1% 0,7% 0,6% 4,7% -1,6% 222,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Módosították a bankadót a keddi összeomlás után, így reagált az olasz tőzsde

Címlapkép forrása: Getty Images

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Több konkrét megállapodást is köthet pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban – értesült a Bloomberg. A lap forrásai szerint elsősorban energetikai területen köthetnek szerződéseket a felek, többek között az atomenergia területén, illetve akár cseppfolyós földgázt (LNG) is vásárolhat Magyarország.

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel
Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol: ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a kedvező iparági környezetben remek teljesítményt rakott le az asztalra a hazai olajcég, főleg a feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó Downstream üzletág és a Fogyasztói Szolgáltatások szegmense húzták az eredményt. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül, hiszen "az új kihívások tükrében" lefelé módosítótta a Mol az év végi eredmény-elvárását, és egyúttal az is kiderült, hogy mekkora kár érte az olajcéget a százhalombattai tűzeset miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken
Jászai Gellért is Washingtonban tárgyal

Washingtonban tárgyal Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Jászai Gellért is Washingtonban tárgyal

