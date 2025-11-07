Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.