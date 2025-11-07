  • Megjelenítés
Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?
Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Visszatért a rossz hangulat a tőzsdékre, elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények értékeltsége aggasztja a befektetőket. A vezető amerikai indexek 1-2 százalékos eséssel zárták a csütörtöki kereskedést és Ázsiára is átragadt a negatív hangulat, az európai határidős indexek azonban egyelőre kis mozgásokat jeleznek előre a nyitásra. Itthon a Washingtonból érkező hírek mellett a Mol és az OTP részvényeit lesz érdemes figyelni, mind a két vállalat ma hajnalban tette közzé negyedéves gyorsjelentését.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett. A technológia szektor alulteljesítő az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette.
  • Rossz hangulat átragadt ma reggel az ázsiai tőzsdékre is, a Nikkei 1,11 százalékot esett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékos mínuszban van.
  • Az európai tőzsdék a tegnapi záróértékek közelében nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX futures 0,1 százalékos pluszban áll.
  • Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedhet, a S&P 500 szintén 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a német külkereskedelmi mérleg érkezik, amely most kiemelten fontos, mert a globális kereslet, a kínai kapcsolat és az energiaárak együtt mozgatják a német exportteljesítményt, ez pedig áttételesen az európai, különösképp a magyar ipari láncokra és a forint kockázati megítélésére is hat. Itthon az MNB októberi nemzetközi tartalékadata a külső sérülékenység és a piaci beáramlások/kiemelések állapotáról ad képet, ami a forint stabilitása szempontjából lényeges. Az USA-ban a nem-mezőgazdasági foglalkoztatás, az aktivitási ráta és a Michigan-hangulatindex lehet fontos a Federal Reserve következő lépéseinek maghatározásába: ha a munkaerőpiac tovább hűl.

Magyar vonatkozásban a Washingtonból érkező hírekre lesz érdemes figyelni.

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 912,3 -0,8% -1,3% 0,5% 10,3% 7,3% 65,6%
S&P 500 6 720,32 -1,1% -1,5% -0,3% 14,3% 13,3% 91,5%
Nasdaq 25 130,04 -1,9% -2,4% 0,6% 19,6% 20,9% 107,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 883,68 1,3% -0,9% 6,1% 27,5% 28,9% 109,2%
Hang Seng 26 485,9 2,1% 0,8% -1,8% 32,0% 29,0% 3,0%
CSI 300 4 693,4 1,4% -0,4% 1,1% 19,3% 16,6% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 734,02 -1,3% -1,6% -2,6% 19,2% 24,7% 90,2%
CAC 7 964,77 -1,4% -2,4% -0,1% 7,9% 8,1% 60,6%
FTSE 9 735,78 -0,4% -0,2% 2,7% 19,1% 19,2% 64,7%
FTSE MIB 43 068,69 -0,9% -0,3% -0,2% 26,0% 26,9% 118,8%
IBEX 16 118 0,1% 0,5% 3,6% 39,0% 40,2% 134,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 933,5 -0,5% -0,1% 7,0% 34,8% 40,9% 202,2%
ATX 4 767,33 -0,4% 0,4% 0,8% 30,1% 35,6% 121,4%
PX 2 418,53 0,3% 1,8% 1,7% 37,4% 45,2% 179,5%
Magyar blue chipek              
OTP 32 440 -0,1% 2,3% 12,1% 49,6% 65,5% 192,0%
Mol 2 904 0,5% -3,1% 5,4% 6,4% 9,7% 76,4%
Richter 9 900 -3,6% -5,3% -2,2% -4,8% -10,0% 40,7%
Magyar Telekom 1 790 1,6% 0,6% -1,6% 40,5% 55,7% 401,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,24 -0,3% -1,8% -3,6% -16,8% -16,3% 63,0%
Brent 63,44 -0,2% -2,2% -3,1% -15,1% -16,1% 60,4%
Arany 3 982,1 0,1% -0,3% 0,7% 51,7% 49,2% 104,0%
Devizák              
EURHUF 386,4250 0,0% -0,5% -0,7% -6,1% -5,9% 7,9%
USDHUF 334,8716 -0,6% -0,3% 0,9% -15,7% -12,5% 11,0%
GBPHUF 439,1899 0,0% -0,6% -1,9% -11,7% -10,7% 10,5%
EURUSD 1,1540 0,5% -0,2% -1,5% 11,4% 7,5% -2,8%
USDJPY 154,3050 0,0% 0,1% 2,9% -1,8% 0,0% 49,4%
GBPUSD 1,3103 0,5% -0,3% -2,8% 4,6% 1,7% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 284 -2,5% -6,5% -18,8% 7,3% 33,9% 549,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -1,6% 0,3% -1,4% -10,6% -8,0% 398,5%
10 éves német állampapírhozam 2,62 -0,5% 0,8% -2,1% 10,8% 9,3% -524,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,93 0,1% 0,7% 0,6% 4,7% -1,6% 222,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Módosították a bankadót a keddi összeomlás után, így reagált az olasz tőzsde

Címlapkép forrása: Getty Images

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Több konkrét megállapodást is köthet pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban – értesült a Bloomberg. A lap forrásai szerint elsősorban energetikai területen köthetnek szerződéseket a felek, többek között az atomenergia területén, illetve akár cseppfolyós földgázt (LNG) is vásárolhat Magyarország.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel
Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők

Ma hajnalban közzétette a 2025. évi harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol: ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a kedvező iparági környezetben remek teljesítményt rakott le az asztalra a hazai olajcég, főleg a feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó Downstream üzletág és a Fogyasztói Szolgáltatások szegmense húzták az eredményt. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül, hiszen "az új kihívások tükrében" lefelé módosítótta a Mol az év végi eredmény-elvárását, és egyúttal az is kiderült, hogy mekkora kár érte az olajcéget a százhalombattai tűzeset miatt. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Bivalyerős teljesítményt virított a Mol – De a háttérben gyülekeznek a viharfelhők
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Alaposan lefordultak ma az európai részvénypiacok, és a nyitás óta egyre nagyobb az esés az amerikai piacokon is, a hangulatot továbbra is nyomás alatt tartják a tech szektor elszálló értékeltségével kapcsolatos aggályok. Itthon is vannak izgalmak, a Richter megnyitotta a hazai blue chipek sorát a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezonban, azonban a gyógyszergyártó számai több ponton negatív meglepetést okoztak - a jelentés után esett a Richter árfolyama. Holnap az OTP és a Mol is beszámol harmadik negyedéves eredményeiről. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Visszatért a rossz hangulat, lefordulás a tőzsdéken

