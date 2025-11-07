Washingtonon Magyarország szeme - De mi történik a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett. A technológia szektor alulteljesítő az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette.
- Rossz hangulat átragadt ma reggel az ázsiai tőzsdékre is, a Nikkei 1,11 százalékot esett, a Hang Seng 0,96 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékos mínuszban van.
- Az európai tőzsdék a tegnapi záróértékek közelében nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX futures 0,1 százalékos pluszban áll.
- Az amerikai határidős részvényindexek kis emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedhet, a S&P 500 szintén 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a német külkereskedelmi mérleg érkezik, amely most kiemelten fontos, mert a globális kereslet, a kínai kapcsolat és az energiaárak együtt mozgatják a német exportteljesítményt, ez pedig áttételesen az európai, különösképp a magyar ipari láncokra és a forint kockázati megítélésére is hat. Itthon az MNB októberi nemzetközi tartalékadata a külső sérülékenység és a piaci beáramlások/kiemelések állapotáról ad képet, ami a forint stabilitása szempontjából lényeges. Az USA-ban a nem-mezőgazdasági foglalkoztatás, az aktivitási ráta és a Michigan-hangulatindex lehet fontos a Federal Reserve következő lépéseinek maghatározásába: ha a munkaerőpiac tovább hűl.
Magyar vonatkozásban a Washingtonból érkező hírekre lesz érdemes figyelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 912,3
|-0,8%
|-1,3%
|0,5%
|10,3%
|7,3%
|65,6%
|S&P 500
|6 720,32
|-1,1%
|-1,5%
|-0,3%
|14,3%
|13,3%
|91,5%
|Nasdaq
|25 130,04
|-1,9%
|-2,4%
|0,6%
|19,6%
|20,9%
|107,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 883,68
|1,3%
|-0,9%
|6,1%
|27,5%
|28,9%
|109,2%
|Hang Seng
|26 485,9
|2,1%
|0,8%
|-1,8%
|32,0%
|29,0%
|3,0%
|CSI 300
|4 693,4
|1,4%
|-0,4%
|1,1%
|19,3%
|16,6%
|-3,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 734,02
|-1,3%
|-1,6%
|-2,6%
|19,2%
|24,7%
|90,2%
|CAC
|7 964,77
|-1,4%
|-2,4%
|-0,1%
|7,9%
|8,1%
|60,6%
|FTSE
|9 735,78
|-0,4%
|-0,2%
|2,7%
|19,1%
|19,2%
|64,7%
|FTSE MIB
|43 068,69
|-0,9%
|-0,3%
|-0,2%
|26,0%
|26,9%
|118,8%
|IBEX
|16 118
|0,1%
|0,5%
|3,6%
|39,0%
|40,2%
|134,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 933,5
|-0,5%
|-0,1%
|7,0%
|34,8%
|40,9%
|202,2%
|ATX
|4 767,33
|-0,4%
|0,4%
|0,8%
|30,1%
|35,6%
|121,4%
|PX
|2 418,53
|0,3%
|1,8%
|1,7%
|37,4%
|45,2%
|179,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 440
|-0,1%
|2,3%
|12,1%
|49,6%
|65,5%
|192,0%
|Mol
|2 904
|0,5%
|-3,1%
|5,4%
|6,4%
|9,7%
|76,4%
|Richter
|9 900
|-3,6%
|-5,3%
|-2,2%
|-4,8%
|-10,0%
|40,7%
|Magyar Telekom
|1 790
|1,6%
|0,6%
|-1,6%
|40,5%
|55,7%
|401,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,24
|-0,3%
|-1,8%
|-3,6%
|-16,8%
|-16,3%
|63,0%
|Brent
|63,44
|-0,2%
|-2,2%
|-3,1%
|-15,1%
|-16,1%
|60,4%
|Arany
|3 982,1
|0,1%
|-0,3%
|0,7%
|51,7%
|49,2%
|104,0%
|Devizák
|EURHUF
|386,4250
|0,0%
|-0,5%
|-0,7%
|-6,1%
|-5,9%
|7,9%
|USDHUF
|334,8716
|-0,6%
|-0,3%
|0,9%
|-15,7%
|-12,5%
|11,0%
|GBPHUF
|439,1899
|0,0%
|-0,6%
|-1,9%
|-11,7%
|-10,7%
|10,5%
|EURUSD
|1,1540
|0,5%
|-0,2%
|-1,5%
|11,4%
|7,5%
|-2,8%
|USDJPY
|154,3050
|0,0%
|0,1%
|2,9%
|-1,8%
|0,0%
|49,4%
|GBPUSD
|1,3103
|0,5%
|-0,3%
|-2,8%
|4,6%
|1,7%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|101 284
|-2,5%
|-6,5%
|-18,8%
|7,3%
|33,9%
|549,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-1,6%
|0,3%
|-1,4%
|-10,6%
|-8,0%
|398,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|-0,5%
|0,8%
|-2,1%
|10,8%
|9,3%
|-524,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,93
|0,1%
|0,7%
|0,6%
|4,7%
|-1,6%
|222,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein.
