Kína felfüggesztette ritka fémek amerikai exportjának tilalmát
Üzlet

Kína felfüggesztette ritka fémek amerikai exportjának tilalmát

MTI
Kína fölfüggesztette több stratégiai kettős felhasználású termék, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok Egyesült Államokba történő exportjának tilalmát - közölte vasárnap a kereskedelmi minisztérium.

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben

- áll a minisztérium közleményében.

Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat. A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.

Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi "büntetőlépéseket" gazdasági téren.

