Kína felfüggesztette ritka fémek amerikai exportjának tilalmát

Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben
- áll a minisztérium közleményében.
Kína tavaly decemberben rendelte el a tilalmat. A galliumot és a germániumot félvezetőkben, míg az antimont infravörös technológiában, optikai kábelekben és napelemekben is használják.
Azután, hogy október 30-án Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök Dél-Koreában tárgyalt, mindkét fél hozott olyan intézkedéseket, amelyekkel visszavontak, vagy felfüggesztettek korábbi "büntetőlépéseket" gazdasági téren.
