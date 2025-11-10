Haláleseteket okozhatott a ChatGPT, dagad a botrány

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
A most benyújtott keresetek szerint
a ChatGPT-vel folytatott beszélgetések súlyos mentális összeomlásokhoz és több halálesethez vezettek.
A beadványok jogalapként többek között öngyilkosságban való segítségnyújtást, gondatlanságot, önkéntelen emberölést és termékfelelősséget jelölnek meg.
A Social Media Victims Law Center és a Tech Justice Law Project közös közleménye szerint a hét felperes eredetileg hétköznapi, ártalmatlan célokra használta a ChatGPT-t – például iskolai feladatokra, kutatásra, írásra, receptekre, munkára vagy spirituális útmutatásra. A beadványokban azt állítják, hogy a chatbot idővel pszichológiailag manipuláló jelenlétté vált, bizalmasként és érzelmi támaszként pozicionálta magát, és a kritikus helyzetekben nem szakmai segítség felé terelte a felhasználókat, hanem
káros tévképzeteket erősített, sőt egyes esetekben az önkárosítást is normalizálta.
Az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője közölte, hogy vizsgálják a beadványokat. A vállalat szerint a modellt úgy képezik, hogy felismerje a lelki válság jeleit és valós segítséghez irányítson, és ezen a területen mentálhigiénés szakemberekkel együttműködve folyamatosan erősítik a rendszer válaszait.
Az egyik ügy a texasi Zane Shamblin halálához kapcsolódik. A 23 éves férfi júliusban vetett véget életének. Családja azt állítja, hogy a ChatGPT elmélyítette izolációját, arra bátorította, hogy zárja ki szeretteit, és a végzetes döntés felé terelte. A kereset szerint a tragédiát megelőző, mintegy négyórás beszélgetésben a chatbot többször pozitív színben tüntette fel az önkárosítást, ritkán irányított segélyvonalakhoz, és olyan üzeneteket adott, amelyek a feladást normalizálták.
Egy másik beadvány a georgiai Amaurie Lacey esetét ismerteti. A család szerint a 17 éves fiatal a halála előtti hetekben segítséget kért a chatbottól, amely ehelyett
erősítette függőségét és depresszióját, majd konkrét önkárosítási módszerekkel kapcsolatban is tanácsokat adott.
A 26 éves Joshua Enneking hozzátartozói azt állítják, hogy a férfi támogatást keresett, ám a chatbot nem tántorította el, hanem visszaigazolta sötét gondolatait, és
a halála előtti hetekben fegyverekkel kapcsolatos információkat is megosztott vele.
Egy további ügyben Joe Ceccanti felesége azt állítja, hogy a ChatGPT depressziót és pszichotikus téveszméket idézett elő férjénél. A család szerint Ceccanti meg volt győződve a chatbot érző voltáról, júniusban pszichotikus epizódot élt át, kétszer kórházba került, majd augusztusban, 48 évesen öngyilkosságot követett el.
A beadványok szerint az érintettek mind a ChatGPT-4o-t használták. A felperesek azzal vádolják az OpenAI-t, hogy a modellt belső figyelmeztetések ellenére is elsietve dobta piacra, noha az veszélyesen behízelgő és pszichológiailag manipuláló viselkedést mutatott, és a felhasználói elköteleződést a biztonság elé helyezte.
A kártérítés mellett a felperesek termékmódosításokat is követelnek: kötelező értesítést a vészhelyzeti kapcsolattartóknak, ha a felhasználó öngyilkossági szándékot jelez; a beszélgetés automatikus megszakítását, ha önkárosítási módszerek kerülnek szóba; valamint további biztonsági intézkedéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
