Ilyen is ritkán van: csökkent az autóeladás Kínában

Több mint egy év után először csökkentek a kínai autóeladások októberben, miután a helyi autócsere támogatások fokozatos kivezetése és a tartós piaci árverseny visszafogta a keresletet, írja a Bloomberg.

Kínában a személyautóeladás októberben 0,8 százalékkal esett vissza az előző évhez képest,

derül ki a Kínai Személyautó Szövetség adataiból.

Ez volt az első visszaesés 2024 augusztusa óta, ha nem számítjuk a januári holdújévi időszakot, amikor a forgalom hagyományosan gyengébb.

A kereslet csökkenésében szerepet játszott, hogy több nagy tartomány és nagyváros, köztük Sanghaj, megszüntette vagy fokozatosan kivezette az autócsere ösztönző programokat, amelyek az idei évben jelentős támaszt nyújtottak az eladásoknak. Az ilyen programok keretében a vásárlók több ezer jüan támogatást kaptak régebbi autójuk lecserélésekor, és október végéig több mint tízmillió igénylés érkezett.

A kínai autóipar azonban hosszabb távú kihívásokkal is küzd, például a túlkapacitással és az évek óta tartó árversennyel, amely egyre jobban szorítja a gyártók profitját.

Peking igyekszik visszafogni az árháborút, miközben a gyártók továbbra is próbálják teljesíteni az éves értékesítési célokat támogatási háttér nélkül. A hosszabb októberi ünnepi időszak szintén gyengítette a havi adatokat.

Mindezek ellenére az év első tíz hónapjában a személyautó eladások összességében még így is 8,3 százalékkal nőttek.

Címlapkép forrása: Zhang Yao/China News Service/VCG via Getty Images