Műholdpálya-használati szerződést írt alá a 4iG

A HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A HUSAT program keretében a 4iG SDT egy geostacionárius pályán keringő távközlési műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd.
A 2025 augusztusában aláírt Együttműködési Megállapodás értelmében
az EUTELSAT kizárólagos licencet biztosít a 4iG SDT részére
az EUTELSAT által a Nemzetközi Távközlési Egyesülethez bejelentett, meghatározott frekvenciakijelölésekhez tartozó frekvenciaerőforrások használatára az adott műhold pályapozícióban, a francia hatóságok által kiadott, vonatkozó engedélyek rendelkezéseinek megfelelően.
Az együttműködési megállapodás alapján a felek megkötötték a frekvenciahasználati bérleti szerződést, amely jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.
Az Eutelsat egy vezető, több pályán, saját műholdakat üzemeltető vállalat, amely több mint negyven éves múltra tekint vissza műholdflotta üzemeltetésében. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és körülbelül 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
