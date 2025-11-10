  • Megjelenítés
Nagyon jó a hangulat a magyar tőzsdén
Nagyon jó a hangulat a magyar tőzsdén

Féltávnál továbbra is a Mol a legjobban teljesítő hazai blue chip.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,9 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 2 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 5 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 1,5 százalékkal esett. A legjobban ma az Appeninn részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 10,1 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 10,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
