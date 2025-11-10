Trump az asztalra csapott: 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a BBC-t

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg a BBC-t, hogy perelni fog, ha a csatorna péntekig nem teljesíti több követelését.
Az amerikai elnök jogi csapatának szóvivője hétfőn közölte:
a BBC megrágalmazta Trumpot azzal, hogy a felvételt szándékosan és félrevezetően úgy vágta meg, hogy az beavatkozzon a tavalyi elnökválasztásba.
A kérdéses beszéd azon a napon hangzott el, amikor támogatók megrohamozták a washingtoni Capitoliumot. A szerkesztés körüli botrány már két vezető BBC-s távozásához vezetett.
A Financial Times által megismert ügyvédi levél arra szólítja fel a BBC-t, hogy vonja vissza az elnökről közölt "hamis, rágalmazó, becsmérlő és uszító állításokat", és e hét végéig jelölt meg határidőt.
A levél nyilvános bocsánatkérést és kártérítést is követel "az okozott sérelmekért". Ha péntekig nem történik lépés, Trump ügyvédei szerint "nem marad más lehetőség", mint minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fellépni a "jelentős anyagi és reputációs kár" megtérítéséért,
beleértve egy legalább 1 milliárd dollár összegű kereset benyújtását is.
A BBC közölte, hogy "időben" válaszol a levélre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
