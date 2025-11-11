  • Megjelenítés
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Egyeztetett a Janaf és a Mol

MTI
A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője, valamint a Mol-csoport képviselői kedden áttekintették az aktuális helyzetet, és egyeztették a tervezett új kőolajszállítási szerződés előkészítésének további lépéseit - közölte a horvát társaság.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mit vár a Janaf és a Mol közötti nyersolajszállítási tárgyalások folytatásától, miután a Mol szerint a Janaf nem teljesíti kötelezettségeit, Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig "kicsinek és nem megfelelőnek" nevezte a horvát kőolajvezetéket úgy fogalmazott: "a magyar kormány és a Mol narratívája hamis".

Ez teljes mértékben hamis narratíva a magyar hatóságok és a Mol részéről, amely teljesen eltorzítja a tényeket és az igazságot

- mondta.

Hozzátette: a Janaf minden szükséges képességgel és kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt mennyiségű nyersolajat a magyarországi és pozsonyi finomítókba szállítsa.

A vezeték kapacitása jóval meghaladja mindkét finomító maximális feldolgozóképességét

- tette hozzá.

