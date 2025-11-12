Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója

A Foxconn harmadik negyedéves profitja 17 százalékkal nőtt az AI-szerverek iránti erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.

A tajvani Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai bérgyártója közölte, hogy július–szeptemberi nyeresége 17 százalékkal emelkedett az AI-szerverek iránti tartósan erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.

A harmadik negyedév nettó profitja 57,67 milliárd tajvani dollár lett az Nvidia legnagyobb szerverbeszállítójának és az Apple legnagyobb iPhone-összeszerelőjének számító vállalatnál.

Az eredmény jelentősen meghaladta az 50,4 milliárd tajvani dolláros konszenzust.

A Foxconn, hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry, múlt hónapban a vártnál jobb árbevételi előrejelzést adott az AI-termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. Ezek után a tényleges riportált árbevétel megfelelt a várakozásoknak.

A menedzsment a negyedik negyedévre számottevő éves bevételnövekedést vár, és az AI-szerverekből származó árbevétel negyedéves alapon is emelkedhet. Teljes évre szintén jelentős bővülést prognosztizálnak, összhangban az augusztusi iránymutatással, de sem éves, sem negyedéves szinten nem közöltek számszerű előrejelzést.

Az Apple számára készülő iPhone-ok többségét továbbra is Kínában szerelik össze, ugyanakkor az Egyesült Államokban értékesített készülékek zöme már Indiában készül. A vállalat emellett Mexikóban és Texasban is gyárakat épít, hogy az Nvidiának AI-szervereket állítson elő.

A Foxconn az elektromos járművek terén is bővíteni kívánja jelenlétét, amelyet a jövő egyik fontos növekedési hajtóerejének tekint. A folyamat azonban nem volt mindig zökkenőmentes: augusztusban bejelentette, hogy 375 millió dollárért értékesít egy korábbi ohiói, lordstowni autógyárat – a berendezésekkel együtt –, amelyet 2022-ben vásárolt elektromos járművek gyártására.

A vállalat részvényei idén eddig 36 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a szélesebb tajvani részvényindex 21 százalékos erősödését. A papírok szerdán, az eredmények közzététele előtt, 1,8 százalékos pluszban zártak.

