  • Megjelenítés
Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója
Üzlet

Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója

Portfolio
A Foxconn harmadik negyedéves profitja 17 százalékkal nőtt az AI-szerverek iránti erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A tajvani Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai bérgyártója közölte, hogy július–szeptemberi nyeresége 17 százalékkal emelkedett az AI-szerverek iránti tartósan erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.

A harmadik negyedév nettó profitja 57,67 milliárd tajvani dollár lett az Nvidia legnagyobb szerverbeszállítójának és az Apple legnagyobb iPhone-összeszerelőjének számító vállalatnál.

Az eredmény jelentősen meghaladta az 50,4 milliárd tajvani dolláros konszenzust.

A Foxconn, hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry, múlt hónapban a vártnál jobb árbevételi előrejelzést adott az AI-termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. Ezek után a tényleges riportált árbevétel megfelelt a várakozásoknak.

Még több Üzlet

Odapirított az MNB a biztosítóknak, máris léptek az utasbiztosításoknál

Kitart a jó hangulat, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

A menedzsment a negyedik negyedévre számottevő éves bevételnövekedést vár, és az AI-szerverekből származó árbevétel negyedéves alapon is emelkedhet. Teljes évre szintén jelentős bővülést prognosztizálnak, összhangban az augusztusi iránymutatással, de sem éves, sem negyedéves szinten nem közöltek számszerű előrejelzést.

Az Apple számára készülő iPhone-ok többségét továbbra is Kínában szerelik össze, ugyanakkor az Egyesült Államokban értékesített készülékek zöme már Indiában készül. A vállalat emellett Mexikóban és Texasban is gyárakat épít, hogy az Nvidiának AI-szervereket állítson elő.

A Foxconn az elektromos járművek terén is bővíteni kívánja jelenlétét, amelyet a jövő egyik fontos növekedési hajtóerejének tekint. A folyamat azonban nem volt mindig zökkenőmentes: augusztusban bejelentette, hogy 375 millió dollárért értékesít egy korábbi ohiói, lordstowni autógyárat – a berendezésekkel együtt –, amelyet 2022-ben vásárolt elektromos járművek gyártására.

A vállalat részvényei idén eddig 36 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a szélesebb tajvani részvényindex 21 százalékos erősödését. A papírok szerdán, az eredmények közzététele előtt, 1,8 százalékos pluszban zártak.

yo1DMGW3

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility