Dübörög a kötelező biztosítási kampány, nagyot spórolnak az érintett autósok

November elején elindult a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amely azokra az autósokra vonatkozik, akik 2010 előtt vásárolták járművüket, és azóta sem változott a tulajdonos vagy az üzembentartó. Ők november 30-ig dönthetnek arról, hogy biztosítót váltanak, vagy meghosszabbítják meglévő szerződésüket.
A Netrisk közleménye szerint náluk a kampány idén aktívan indult: az első napokban, november 6-áig összesen 3,5 százalékkal több kgfb-szerződés született, mint a 2024-es kampány azonos időszakában, illetve több mint 50 ezren kalkuláltak. Besnyő Márton, a csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint az autósok 65 százaléka online keres olcsóbb kötelező biztosítást.
A szakember szerint az idei kampány különleges lesz, hiszen az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai, 2025. január és október között a személygépkocsik esetében ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenést jelent. Októberben pedig már 8 százalékkal csökkentek az átlagdíjak éves szinten. Éppen ezért egy kedvező indexdíj esetén is érdemes kalkulálni, mert még tovább lehet csökkenteni a díjat.
A kgfb-kampányban érintettek esetében az átlagdíj az első napokban 29 ezer forint volt, ami 5,2 százalékkal alacsonyabb a tavalyi, 30 800 forintos átlaghoz képest.
Az eddigi szerződéskötések alapján az ügyfelek átlagosan 13 százalékos, vagyis több mint 4 ezer forintos megtakarítást értek el biztosítóváltással.
A november első napjaiban megkötött új kgfb-szerződések között egyébként továbbra is a személyautó-tulajdonosok vannak többségben, arányuk 82 százalék. A motorok 6 százalékos, az egyéb járművek 8 százalékos, míg a teherautók 4 százalékos részesedést képviselnek az alkuszcégnél. Az átlagdíjak járműkategóriánként a személyautóknál 32 300 forintot, a motoroknál 7 ezer forintot, az egyéb járműveknél 5 300 forintot, a teherautóknál pedig 49 ezer forintot tesznek ki.
A kedvezőbb díjakhoz az is hozzájárul, hogy a kampányban részt vevő autósok jelentős része már hosszabb ideje balesetmentesen vezet, így a bonus–malus rendszerben kedvezőbb besorolásba került. A biztosítók kifejezetten versenyeznek ezekért az ügyfelekért, hiszen a balesetmentes múlt nemcsak az autósoknak, hanem a biztosítóknak is értékes, alacsonyabb kockázatot jelent. Minden autósnak érdemes megnéznie az új tarifákat, de különösen azoknak, akik valamelyik maluskategóriába tartoznak. Számukra a biztosítási díj lényegesen magasabb lehet, és egyes biztosítók kifejezetten magas díjat szabhatnak meg a balesettel terhelt múlt miatt, az ő átlagdíjuk 145 ezer és 270 ezer forint között szóródik az idén.
