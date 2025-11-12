  • Megjelenítés
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Üzlet

Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Portfolio
Új év, új lehetőségek a befektetéseinkben is! A hazai befektetési piac szakértőinek krémje mondja el a november 18-i Portfolio Investment Day-en, hogy mibe tegyük a pénzünket, hol érhetünk el kiemelkedő hozamokat, hol vannak a rejtett lehetőségek. A vendégünk Bánhalmi Gábor, vezető stratéga, K&H Alapkezelő, Böröczky Dezső, stratégia és üzletfejlesztési vezető, Gránit Alapkezelő, Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő, Somlai László, vezető, Erste Private Banking, Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő, és Szabó Tamás, ügyvezető igazgató, Gránit Bank. A befektetési konferencia programja itt található. Jelentkezz még ma!
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

November 18-án jön a Portfolio Investment Day 2025, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kripto- és műtárgypiaci szakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:

mibe érdemes most befektetni?

Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:

  • Visszatértek a Fantasztikus Hetes részvények – Melyiket válasszuk közülük?
  • Hogy keressünk pénzt a mesterséges intelligencián?
  • Mi a következő nagy sztori a lengyel és a görög részvények után?
  • Hogy profitálhatunk az ukrajnai békéből?
  • Hogyan és milyen kriptoeszközt vehetnek a magyar befektetők?
  • Meddig menetelhet még az arany és az ezüst?
  • Mikor lesz 40 ezer forint az OTP?
  • FixMÁP, BMÁP vagy valami más? Melyik a legvonzóbb magyar állampapír?
akos-kaiser0w3a7247-743349

Éves Signature előfizetéssel rendelkezel? Akkor regisztrálj ingyen!
A PID2025SIGNATURE kóddal, az aktív éves előfizetéssel rendelkező Portfolio Signature előfizetőink számára a rendezvényen való részvétel díjmentes. Amennyiben nincs még éves előfizetésed, úgy csatlakozz VIP közösségünkhöz, részletek itt.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Európa egyik legforróbb befektetési sztorija lett a védelmi ipar – Van még benne fantázia?

Dübörög a kötelező biztosítási kampány, nagyot spórolnak az érintett autósok

Miért gyere el?

Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy hogyan érdemes átrendezni a portfóliókat 2026-ra ráfordulva, milyen eszközök teljesíthetnek jól a magasabb vámokkal és deglobalizációval jellemezhető új világban, milyen hullámokat vethetnek a jegybankok kamatcsökkentései, mik lesznek a nyertesei és a vesztesei a mesterséges intelligencia hódításának, mibe fektessünk, ha jön az ukrajnai béke, mik a legjobb befektetések a hazai állampapírpiacon, meddig tarthat az OTP vezetésével a magyar tőzsde szárnyalása.

A novemberi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről.     A Portfolio Investment Day 2025-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, itt első kézből szakértőktől szerezhetsz pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, cégvezetőktől ismerhetsz meg vállalati sikersztorikat, és profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől kaphatsz befektetési ötleteket. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

akos-kaiser0w3a7141-743353

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2025 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.

akos-kaiser0w3a7034-1-743351

Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették
Egyeztetett a Janaf és a Mol
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility